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Європейський центробанк знизив облікову ставку восьмий раз за рік
16:43 05.06.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) вирішив з 11 червня знизити ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (0,25 відсоткових пункта). Про це повідомляється на сайті ЄЦБ.
Це восьме поспіль зниження ключових ставок ЄЦБ за останній рік.
"Зокрема, рішення про зниження до 2% ставки за депозитними операціями - ставки, через яку Рада управляючих спрямовує монетарну політику - ґрунтується на оновленій оцінці перспектив інфляції, динаміки базової інфляції та ефективності трансмісії монетарної політики", - йдеться в заяві ЄЦБ.
Для порівняння: Федрезерв США за останній рік знизив ставку лише тричі, за що його сильно критикує президент Дональд Трамп. Напередодні він обізвав главу ФРС Джеромом "Надто пізно" Павеллом і закликав його негайно знизити базову відсоткову ставку.
Зараз інфляція в єврозоні близька до цільового рівня 2%.
ЄЦБ очікує, що інфляція становитиме в середньому 2,0% у 2025 році, 1,6% у 2026 році та 2,0% у 2027 році.
Макропрогноз Європейського центробанку передбачає зростання реального ВВП єврозони на 0,9% у 2025 році, 1,1% у 2026 році та 1,3% у 2027 році. Очікується, що зростання буде підтримуватися державними інвестиціями в оборону та інфраструктуру.
ЄЦБ відзначає високу невизначеність щодо торговельної політики, яка може вплинути на бізнес-інвестиції та експорт, вказує, що буде приймати наступні рішення на основі даних без попередніх зобов'язань щодо конкретної динаміки ставок.
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