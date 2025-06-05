Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський центробанк знизив облікову ставку восьмий раз за рік

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вирішив з 11 червня знизити ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (0,25 відсоткових пункта). Про це повідомляється на сайті ЄЦБ.

Це восьме поспіль зниження ключових ставок ЄЦБ за останній рік.

"Зокрема, рішення про зниження до 2% ставки за депозитними операціями - ставки, через яку Рада управляючих спрямовує монетарну політику - ґрунтується на оновленій оцінці перспектив інфляції, динаміки базової інфляції та ефективності трансмісії монетарної політики", - йдеться в заяві ЄЦБ.

Для порівняння: Федрезерв США за останній рік знизив ставку лише тричі, за що його сильно критикує президент Дональд Трамп. Напередодні він обізвав главу ФРС Джеромом "Надто пізно" Павеллом і закликав його негайно знизити базову відсоткову ставку.

Зараз інфляція в єврозоні близька до цільового рівня 2%.

ЄЦБ очікує, що інфляція становитиме в середньому 2,0% у 2025 році, 1,6% у 2026 році та 2,0% у 2027 році.

Європейський центробанк знизив облікову ставку восьмий раз за рік

 

Макропрогноз Європейського центробанку передбачає зростання реального ВВП єврозони на 0,9% у 2025 році, 1,1% у 2026 році та 1,3% у 2027 році. Очікується, що зростання буде підтримуватися державними інвестиціями в оборону та інфраструктуру.

Європейський центробанк знизив облікову ставку восьмий раз за рік

 

ЄЦБ відзначає високу невизначеність щодо торговельної політики, яка може вплинути на бізнес-інвестиції та експорт, вказує, що буде приймати наступні рішення на основі даних без попередніх зобов'язань щодо конкретної динаміки ставок.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1348  0,01 0,03 41,7178  0,05 0,12
EUR 47,0493  0,12 0,26 47,7096  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,06 0,15 41,4800  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес