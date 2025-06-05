Велика Британія вивчає сценарій одночасних війн, розв'язаних росією та Китаєм — генерал Сандерс

Міністерство оборони Великої Британії розглядало сценарій реагування на подвійну кризу - агресію росії та Китаю. Таку загрозу передбачають, якщо країни НАТО швидко не переозброяться.

Про це розповів колишній начальник Генерального штабу ЗС Великої Британії, генерал сер Патрік Сандерс.

Генерал заявив про «серйозні побоювання», що цей сценарій може розгорнутися менш ніж за два роки, якщо члени Альянсу не зможуть стримати росію та Китай, достатньо швидко відновивши свої скорочені армії.

«Ми можемо опинитися перед новими державами Осі - росією та Китаєм, яких потенційно підтримають Іран і Північна Корея, - які співпрацюватимуть для створення війни на два фронти», - сказав Сандерс.

На його думку, агресія може розпочатися з масштабного протистояння в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад, зі вторгнення Китаю в Тайвань, що відтягне на себе залишки американських сил із Європи.

«Опортуністична росія тоді скористається моментом і завдасть удару по якійсь частині території НАТО, де вона знає, що може перемогти, досягнувши локальної переваги, - скажімо, у країнах Балтії або десь на півночі, як-от Шпіцберген», - припустив генерал.

На його думку, якщо НАТО не зможе прийти на допомогу союзній державі та відбити вторгнення, «це фактично означатиме кінець НАТО».

«Швидко захопивши обмежені цілі, обмежену територію, вони (росія та Китай - ред.) сховаються за ядерною парасолькою й кинуть виклик НАТО: "Дійте, якщо наважитесь". Це надзвичайно ризиковано, але для путіна така гра має дуже високий потенційний виграш», - сказав генерал.

Сандерс закликає Велику Британію терміново значно прискорити переозброєння, оскільки саме більшу армію вважає «страховкою» від потенційної кризи: «Перевагою стримування є те, що якщо воно працює, то вам ніколи не доведеться воювати».