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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Адміністрація Трампа хоче, щоб балканські країни прийняли в себе депортованих мігрантів

 

Адміністрація президента Дональда Трампа тисне на Сербію та інші балканські країни, щоб вони прийняли мігрантів, депортованих зі США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, запити до країн регіону продовжують надходити і є частиною ширшої стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, висланих зі США.

Як каже одне з джерел, представити цю ідею доручили регіональному бюро Державного департаменту США. Однак неясно, чи вдалося досягнути якихось угод у межах переговорів.

У травні Верховний суд дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового легального статусу щонайменше півмільйона людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Співрозмовник Bloomberg каже, що Білий дім шукав можливі місця для депортації цих іммігрантів.

Раніше в медіа вже писали про те, що Вашингтон вивчав можливості депортації людей на Балкани, однак Сербію тоді не згадували.

Як вказує Bloomberg, саме Сербія є важливою країною для родини Трампів. Так, президент Александар Вучич є прихильником Трампа, який налагодив зв'язки зі MAGA, коли той ще не повернувся до Білого дому.

Старший син Трампа неодноразово відвідував Сербію, а його спеціальний посланець Річард Ґренелл був нагороджений найвищою цивільною нагородою Сербії. Окрім того, Белград - сербська столиця - місце, де має бути зведена Trump Tower.

Дональд Трамп і мігранти

У січні президент Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в'їзд іноземців, що намагаються нелегально потрапити до Сполучених Штатів через південний кордон, а також вимагає «негайно» депортувати нелегальних мігрантів.

Трамп також обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатись у США. Йдеться про право на притулок.

Крім того, Дональд Трамп підписав указ, яким скасував право на громадянство за правом народження. Нові правила поширюються на дітей, народжених на території США від батьків, які або незаконно перебувають у Сполучених Штатах, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває в США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином країни.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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