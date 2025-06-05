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АНАЛІТИКА

США визнали в НАТО, що Росія – «найбільша загроза» у євроатлантичному просторі

 

Посол США при НАТО Метью Вітакер пояснив російською загрозою вимогу американців якнайшвидше збільшити оборонні бюджети членів Альянсу.

Про це він заявив у четвер, спілкуючись з журналістами у штабквартирі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол Вітакер, що супроводжував міністра оборони США Піта Гегсета, зробив цю заяву у його присутності.

Дипломат взявся аргументувати, чому США вимагають від європейських союзників якнайшвидшого нарощування оборонних бюджетів до 5%. Як відомо, американська сторона виступає за те, щоби витрати європейців на оборону збільшилися негайно.

"Не ми визначаємо час (на збільшення бюджетів), його визначають загрози. Росія "перезбереться", відновиться за 5 років, або й швидше", - заявив він. Як відомо, оцінки кількох європейських розвідок дійсно стверджують, що є загроза якнайшвидшого відновлення здатності Росії до нападу на держави НАТО протягом п'яти років після припинення війни.

"Європейці постійно нам говорять про те, що Росія - найбільша загроза. і ми погоджуємося, у євроатлантичному просторі це саме так. Тому нам треба забезпечити, щоби були інвестиції", - заявив він.

Варто зауважити, заяви та дії високопосадовців США не завжди підтверджують те, що Вашингтон вважає Росію загрозою. Через це, зокрема, "коаліція рішучих" готується, що США повністю припинять підтримку України. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що США готові обговорювати припинення розширення НАТО, виконуючи тим самим вимоги РФ.
Ключові теги: США, Росія
 

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