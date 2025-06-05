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У Євросоюзі заявили, що прагнуть запровадити санкції проти Росії одночасно зі США
14:17 05.06.2025 |
Євросоюз готовий об'єднатися зі США для одночасного запровадження санкцій проти Росії, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.
Про це заявила в інтерв'ю Politico президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.
За словами фон дер Ляєн, наразі ЄС планує 18-й пакет санкцій проти Росії.
«Ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб накласти санкції на російську енергетику і перекрити російські джерела фінансування», - сказала вона.
Очікується, що санкції ЄС міститимуть обмеження для компаній, пов'язаних з двома газопроводами «Північний потік» між Росією та Німеччиною, а також зниження верхньої межі ціни на нафту.
«Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів», - зазначила фон дер Ляєн.
Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що задоволена його планами посилити тиск на Росію. Двопартійний законопроєкт, автором якого він є, передбачає запровадження 500-відсоткових тарифів на товари, що імпортуються з країн, які все ще купують російське паливо та інші продукти.
Відповідаючи на запитання, чого вона очікує від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн сказала: «Отже, якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500% мита будуть включені в цей пакет».
Згодом представниця Єврокомісії Паула Піньо пояснила, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення 500-відсоткових тарифів до 18-го пакету санкцій ЄС, але підкреслила, що ЄС має у своєму розпорядженні інші інструменти, зазначивши, що санкції проти Росії «не можуть бути ідентичними».
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