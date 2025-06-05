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Річард Грант
Інфляція в ОЕСР у квітні залишилася на мінімумі з липня 2021 р. - 4,2%
14:11 05.06.2025 |
Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у квітні зросли на 4,2% у річному вираженні, як і в попередній місяць.
Це мінімальні темпи підйому з липня 2021 року.
Послаблення інфляції позаминулого місяця було відзначено у дванадцяти країнах, прискорення - в одинадцяти (особливо сильно в Латвії та Великій Британії). У 15 державах темпи зростання цін практично не змінилися, зазначається в повідомленні ОЕСР.
Найвищу інфляцію було зафіксовано в Туреччині - 37,9%, найнижчу (менше ніж 1%) - у Коста-Риці, Фінляндії, Франції, Швейцарії та Швеції.
Продукти харчування в ОЕСР у квітні подорожчали на 4,5% після зростання на 4,8% попереднього місяця. Вартість енергоносіїв опустилася на 0,2% після підвищення на 0,3% у березні.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) становило 4,6% проти 4,5% у березні.
Інфляція в державах G7 у квітні залишилася на рівні 2,4%, у країнах G20 - сповільнилася до 4,1% з 4,2% місяцем раніше.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія.
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