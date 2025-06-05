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Росія втратила чверть експорту пшениці
14:07 05.06.2025 |
Постачання російської пшениці на світові ринки у 2024/25 сільгосп році скоротиться на 20-25% через падіння врожайності, проблеми з логістикою та зниження посівних площ.
Про це пише Коммерсант.
За оцінками голови аналітичного центру "Русагротранс" Ігоря Павенського, експорт російської пшениці зменшиться на 25,2% - до 41,5 млн т.
У січні-квітні 2025 року обсяги поставок впали на 40% до минулого року, а в березні-квітні - на 60%, повідомив Дмитро Краснов із "Рексофт консалтинг".
Директор "Совэкона" Андрій Сізов прогнозує менше падіння - до 22%, або 40,9 млн т. Консенсус-прогноз Центру цінових індексів дає падіння на 19,8% - до 41,7 млн т.
Серед головних причин скорочення експорту - слабкий урожай, малі запаси у регіонах-експортерах та висока вартість залізничних перевезень із Поволжя. За оцінкою Союзу експортерів і виробників зерна, цьогорічний урожай пшениці складе 82,6 млн т - це на 16% менше, ніж торік.
Причиною зниження виробництва також стало скорочення посівів: за словами директора агрохолдингу "Степь" Андрія Недужка, площі під пшеницею скоротились до мінімуму за шість років - з 36,5% до 35,4%, або на 1,2 млн га.
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