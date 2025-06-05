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АНАЛІТИКА

NYT: команда Трампа несподівано змінила план візиту Мерца

 

Перед особистою зустріччю президента США та канцлера Німеччини у Вашингтоні 5 червня команда Дональда Трампа несподівано змінила план візиту німецького лідера.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The New York Times.

Пізно в середу представники адміністрації Трампа підкинули Мерцу несподіванку: вони перенесли зустріч в Овальному кабінеті на початок візиту, помістивши її у графік перед робочим обідом.

Німецькі посадовці очікували, що спершу відбудеться обід, щоб лідери мали можливість обговорити будь-які розбіжності наодинці, до того, як запрацюють камери ЗМІ.

Трамп неодноразово використовував свої виступи в Овальному кабінеті перед журналістами, щоб атакувати та ставити у незручне становище своїх колег. Найбільш відомими прикладами є суперечки з президентом України Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

"Команда Мерца розуміє, наскільки важлива перша зустріч між лідерами. Помічники Мерца, які проінформували журналістів перед візитом, поспілкувалися з радниками інших лідерів, які відвідали Вашингтон, щоб дізнатися про їхній досвід. Мерц сам поспілкувався з багатьма з цих лідерів, зокрема нещодавно зателефонував Рамафосі", - йдеться у публікації.

У Білому домі Мерц спробує переконати Трампа дотримуватися давнього зобов'язання США захищати Європу перед обличчям дедалі агресивнішої Росії, незважаючи на те, що деякі представники адміністрації Трампа розмірковують про зменшення американської військової присутності.

Він також намагатиметься зосередити увагу Трампа на захисті України у війні з Росією та переконуватиме його ввести нові економічні санкції проти РФ.

 

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