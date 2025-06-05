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Швеція направить 50 млн євро на тренування НАТО українських військових та допомогу Україні
13:45 05.06.2025 |
Швеція виділяє 50 млн євро на роботу проєктів НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога НАТО в галузі безпеки та тренувальні програми для України) та NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексний пакет допомоги) для України, які опікуються підготовкою українських військових та підтримкою України.
Про це перед початком засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони в Брюсселі сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає кореспондентка "Європейської правди".
Швеція направить 50 млн євро на проєкти НАТО, присвячені підготовці українських військових та підтримку України.
"Сьогодні ми робимо оголошення зі Швеції про те, що ми виділяємо 50 мільйонів євро також до Фонду NSATU і до NATO CAP", - заявив Пол Йонсон.
Він додав, що Швеція "зараз дуже зосереджена на підтримці України на передовій, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили".
"Ми хотіли б, щоб до 2030 року НАТО досяг 5% (витрат на оборону від ВВП. - Ред.), з яких 3,5% будуть присвячені традиційним оборонним витратам і 1,5% - витратам, пов'язаним з обороною", - розповів Йонсон.
"Ми хотіли б також вітати зобов'язання стратегічних партнерів у питаннях, пов'язаних з оборонними інвестиціями, тому що підтримка України - це справді інвестиція в нашу власну безпеку. Ці речі, на мою думку, було б природно включити в 1,5% інвестицій, пов'язаних з обороною", - уточнив шведський міністр.
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