Судове переслідування Boeing можуть зупинити після нової угоди

Міністерство юстиції США уклало угоду з компанією Boeing, яка може звільнити її від судового переслідування за шахрайство, якщо документ схвалить федеральний суд.

Про це пише The Financial Times.

Угода дозволяє Boeing відкликати визнання провини у справі про введення в оману авіаційного регулятора США щодо безпеки моделі 737 Max. Саме ці літаки стали причиною двох авіакатастроф у 2018 і 2019 роках, у яких загинули 346 осіб. Компанія погодилася виплатити родинам загиблих 444,5 мільйона доларів.

Родичі жертв виступають проти цієї угоди. Суд має розглянути їхні заперечення до 18 червня. Після цього Boeing і Міністерство юстиції матимуть тиждень на відповідь.

Суддя Рід О'Коннор вже відігравав ключову роль у справі. У 2022 році він визнав родини юридичними жертвами злочину, а в грудні 2023 року відхилив попередню угоду через сумніви у прозорості вибору незалежного спостерігача.

Якщо ж цього разу угоду буде підписано, це фактично завершить один із найгучніших юридичних конфліктів Мін'юсту США останніх років. Boeing зможе продовжити відновлення репутації, підірваної катастрофами літаків 737 Max.

Причиною обох аварій, за версією слідства, стало несправне програмне забезпечення, яке опускало ніс літака під час польоту.

У 2021 році Міністерство юстиції вже відтермінувало розгляд справи, домовившись із Boeing про компенсацію у розмірі 2,5 мільярда доларів. Тоді компанія зобов'язалася запровадити систему внутрішнього контролю та співпрацювати зі слідством.

Однак у січні 2024 року ситуація ускладнилася: під час комерційного рейсу з літака 737 Max відірвалися двері, що стало новим аргументом для прокурорів відновити переслідування.