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Українське прислів'я
Іноземні авіакомпанії залишають Москву через дрони
12:48 05.06.2025 |
Мінімум дві іноземні авіакомпанії розглядають можливість перенести частину рейсів із московських аеропортів до петербурзького Пулково на тлі зростання загрози атак дронів.
Про це пишуть "Ведомости".
Як повідомили виданню джерела в одній з російських авіакомпаній та одному з аеропортів, обидві компанії вже виконують рейси до Пулково. Однією з них може бути Turkish Airlines.
Основною причиною обговорення стали регулярні випадки закриття повітряного простору над Москвою та Підмосков'ям через атаки безпілотників. За словами співрозмовника, останнім часом помітна іще одна тенденція - багато пасажирів вирушають у міжнародні рейси з Москви, але приїжджають туди з Санкт-Петербурга.
Водночас у пресслужбі аеропорту Домодєдово заявили, що наразі іноземні авіакомпанії не переносять рейси з московських аеропортів до Пулково.
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