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АНАЛІТИКА

Іноземні авіакомпанії залишають Москву через дрони

 

Мінімум дві іноземні авіакомпанії розглядають можливість перенести частину рейсів із московських аеропортів до петербурзького Пулково на тлі зростання загрози атак дронів.

Про це пишуть "Ведомости".

Як повідомили виданню джерела в одній з російських авіакомпаній та одному з аеропортів, обидві компанії вже виконують рейси до Пулково. Однією з них може бути Turkish Airlines.

Основною причиною обговорення стали регулярні випадки закриття повітряного простору над Москвою та Підмосков'ям через атаки безпілотників. За словами співрозмовника, останнім часом помітна іще одна тенденція - багато пасажирів вирушають у міжнародні рейси з Москви, але приїжджають туди з Санкт-Петербурга.

Водночас у пресслужбі аеропорту Домодєдово заявили, що наразі іноземні авіакомпанії не переносять рейси з московських аеропортів до Пулково.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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