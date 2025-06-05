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Парламент Естонії підтримав вихід із Конвенції про заборону протипіхотних мін
11:58 05.06.2025 |
Парламент Естонії 4 червня ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Естонії.
Очільник МЗС Маргус Цахкна, який подав законопроєкт до парламенту, заявив, що вихід з конвенції є чітким сигналом, що Естонія готова використовувати всі необхідні засоби для захисту своєї території.
Він зазначив, що від часу, коли країна приєдналася до Оттавської конвенції у 2004 році, безпекова ситуація значно погіршилася, зокрема, через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
«росія становить серйозну і довгострокову загрозу не тільки для України, але й для всієї Європи. Під час агресії проти України росія, яка не є учасницею Оттавської конвенції, широко використовувала протипіхотні міни», - заявив Цахкна.
Міністр також додав, що Естонія прагне мінімізувати вплив військових дій на цивільне населення та захищати жертв збройних конфліктів, зокрема шляхом підтримки гуманітарних проєктів з розмінування.
Зазначимо, що Естонія разом із Польщею, Латвією та Литвою ще в березні оголосили про вихід з Оттавської конвенції.
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