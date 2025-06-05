Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія знижує липневі ціни на нафту для Азії

 

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, у середу знизила свої липневі ціни для азійських покупців після того, як ОПЕК+ збільшила видобуток четвертий місяць поспіль, хоча зниження ціни було меншим, ніж очікувалося. Про це повідомляє Reuters.

Державна компанія Саудівської Аравії Aramco знизила офіційну ціну продажу флагманської легкої арабської нафти, яку вона продає Азії в липні, до $1,2 за барель вище від середнього рівня по Оману/Дубаю, що на 20 центів нижче, ніж у червні, і найнижчий показник з травня.

Організація країн-експортерів нафти й такі союзники, як росія, збільшують видобуток. Вісім країн ОПЕК+ 31 травня погодилися на ще одне значне збільшення на 411 тис. барелів на добу (б/д) на липень, збільшивши видобуток на таку ж величину в травні й червні.

Однак зниження ціни Саудівською Аравією на 20 центів було меншим, ніж зниження на 40-50 центів, очікуване в опитуванні Reuters.

«Менше скорочення, ймовірно, було пов'язане зі значним спалюванням сирої нафти в Саудівській Аравії й роботою нафтопереробних заводів (НПЗ), що може обмежити кількість барелів, доступних для експорту», - сказав Річард Джонс, аналітик консалтингової компанії Energy Aspects.

На Близькому Сході зазвичай спалюють сиру нафту й мазут з високим вмістом сірки для виробництва електроенергії з червня по серпень, протягом пікового сезону попиту. Аналітики очікували, що Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа.

Оригінальні ціни на нафту (OSP) Саудівської Аравії встановили цінову тенденцію на інші марки, що експортуються Іраном, Кувейтом та Іраком, впливаючи приблизно на 9 млн барелів сирої нафти на день, що прямує до Азії.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1348  0,01 0,03 41,7178  0,05 0,12
EUR 47,0493  0,12 0,26 47,7096  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,06 0,15 41,4800  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес