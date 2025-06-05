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ЗМІ: Трампа дратує, що Маск критикує його «великий прекрасний закон»
10:51 05.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп "втрачає терпіння" щодо американського мільярдера Ілона Маска через критику законопроєкту про податки і асигнування, який сам очільник Білого дому називає "один великкий прекрасний закон".
Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".
Високопосадовець з Білого дому заявив, що Трамп був незадоволений рішенням Маска виступити з критикою закону.
За його словами, президент був спантеличений тим, чому глава Tesla вирішив посилити критику після настільки тісної співпраці протягом чотирьох місяців.
Посадовець також розповів, що старші радники Трампа були захоплені зненацька останнім випадом Маска.
Джерела також зазначають, що непростий союз Трампа і Маска також підірвало нещодавнє рішення Білого дому щодо відкликання кандидата на посаду керівника NASA Джареда Айзекмана.
Маск, близький соратник Айзекмана, виступав за те, щоб він отримав цю посаду, і рішення щодо відкликання його кандидатури розлютило мільярдера.
Вихідними Маск поскаржився своїм колегам, що він пожертвував сотні мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу обратися під час минулорічної кампанії, а потім побачив, що кандидатуру Айзекмана відкликали, кажуть джерела.
За словами близьких до нього людей, розчарування Маска через епізод із NASA змусило його агресивніше критикувати податковий законопроєкт.
На запитання, чи продовжують Трамп і Маск підтримувати міцні стосунки, представник Білого дому відповів, що про це ще зарано говорити. Посадовець сказав, що Трамп може бути пробачливим, але він не забуває такі дрібниці, як ця.
Нагадаємо, наприкінці травня офіційно завершив термін роботи в адміністрації президента США.
За даними ЗМІ, частина керівництва Департаменту ефективності державного апарату (DOGE) пішла з адміністрації разом з Ілоном Маском.
Водночас повідомляли, що Маск залишиться неофіційним радником Трампа.
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