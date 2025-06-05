У Росії почали масово перевіряти фури на дорогах після атаки України на аеродроми





Російські силові структури різко посилили перевірки вантажівок на дорогах після атаки України, що відбулася 1 червня на аеродроми стратегічної авіації РФ.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела на ринку логістики РФ.

У Сибіру на стаціонарних та мобільних постах Дорожньої патрульної служби почалися масові перевірки фур, а по всій Росії - перевірки фур із челябінськими номерами. За словами представника компанії-автоперевізника, співробітники ДПС розкривають вантажівки, і навіть ті, що запечатані митними пломбами, через що доводиться переоформлювати документи.

Перевірки відбуваються, зокрема, у Челябінській та Іркутській областях.

"Один наш водій загалом 10 годин простояв на трьох постах - і нікого не хвилювало, що його вже перевірили", - поскаржився менеджер транспортної компанії.

Дрони, якими Збройні Сили України завдали удару по авіабазах у чотирьох російських регіонах, за даними російського слідства, зберігалися на складі в Челябінську. До аеродромів їх доставили у фурах із челябінськими номерами.

Окрім того, як розповіли російські логісти, наступного дня після атаки на аеродроми на сухопутних прикордонних контрольно-пропускнх пунктів із Китаєм та Монголією було посилено контроль вантажів.

Спецоперація СБУ "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Спецоперацію готували понад півтора року.

Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні дерев'яні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили - і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить $7 млрд.