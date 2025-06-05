Трамп ініціював розслідування щодо автопідпису Байдена

Американський президент Дональд Трамп ініціював офіційне розслідування щодо того, чи були президентські документи Джо Байдена справді підписані ним особисто, а не його автопідписом.

Про це йдеться на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

У заяві Трампа йдеться про те, що американський президент "володіє величезною владою та відповідальністю, що реалізуються через його підпис".

Там зазначили, що впродовж останніх місяців "стало дедалі очевидніше", що помічники колишнього президента Байдена "зловживали владою, використовуючи автоматичний підпис (autopen)".

У заяві звинуватили помічників Байдена у тому, що вони таким чином хотіли "приховати когнітивний занепад Байдена і здійснювати повноваження, передбачені статтею II Конституції".

"Ця змова є однією з найнебезпечніших і найтривожніших в історії США. Американське суспільство навмисно вводили в оману щодо того, хто насправді здійснює виконавчу владу, в той час як підпис Байдена ставився на тисячах документів для впровадження радикальних змін політики", - йдеться у заяві.

Трамп висловив сумніви щодо "процесу прийняття рішень і навіть ступеня обізнаності Байдена про (...) дії, що вчинялися від його імені".

Як свідчить документ, Трамп доручив своєму раднику у співпраці з Генеральним прокурором:

* з'ясувати, чи хтось свідомо приховував від громадськості стан здоров'я Байдена;

* перевірити, хто керував використанням механічної ручки для підпису ключових документів - таких як накази, помилування, меморандуми;

* дослідити можливу змову щодо фальсифікації публічних виступів і підвищення авторитету Байдена через неправдиві заяви;

* з'ясувати, хто насправді ухвалював рішення.

Звернемо увагу, що минулого тижня Трамп поширив у Truth Social допис із теорією змови про те, що Байдена нібито стратили ще у 2020 році, замінивши його клонами чи роботами.