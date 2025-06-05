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Трамп заборонив в'їзд до США громадянам одразу з 12 країн: повний перелік
09:37 05.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд до країни громадянам одразу 12 країн у рамках впровадження заходів з боротьби з тероризмом та нелегальною міграцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Під заборону потрапили громадяни Афганістану, Бірми, Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Також частково обмежили в'їзд громадянам Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.
"Ми відновимо заборону на поїздки для окремих громадян, і не дозволимо радикальним ісламським терористам в'їжджати до нашої країни, це рішення вже було підтримане Верховним судом", - зазначив Трамп.
Судячи з тексту постанови, серед ключових причин для введення обмежень - прострочені візи громадянами різних країн, внесення окремих держав до переліку держав-спонсорів тероризму, відсутність компетентного центрального органу з видачі паспортів, чи інших цивільних документів тощо.
Виключення будуть зроблені для осіб з подвійним громадянством, володарів спеціальних віз Афганістану, дипломатичних віз, віз ООН чи НАТО, а також для спортсменів.
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