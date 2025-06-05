Трамп розпорядився призупинити видачу віз для іноземних студентів Гарварду

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яким призупинив видачу міжнародних студентських віз для іноземних студентів Гарвардського університету.

Про це передає Укрінформ з посиланням на текст документа.

Розпорядженням (прокламацією) забороняється в'їзд до США будь-яких нових студентів Гарварду за неімміграційними візами категорій F, M або J. Крім того, Державному департаменту доручено розглянути можливість анулювання чинних віз цих категорій для нинішніх студентів.

«Допуск до Сполучених Штатів з метою навчання, дослідження чи викладання в наших вищих навчальних закладах є привілеєм, а не правом», - ідеться у документі.

Президент зазначив, що цей привілей має ґрунтуватися на дотриманні університетом федерального законодавства, чого, на думку Білого дому, Гарвард не забезпечив.

У документі наголошується, що адміністрація університету відмовилася надати Міністерству внутрішньої безпеки США необхідну інформацію щодо випадків незаконної, небезпечної чи насильницької поведінки з боку іноземних студентів, зокрема порушень, які могли становити загрозу іншим студентам та працівникам вишу.

У розпорядженні стверджується, що Гарвард не забезпечив належного контролю за поведінкою іноземних студентів, приховував дисциплінарні справи, а також має значні фінансові та дослідницькі зв'язки з іноземними урядами, зокрема Китаю. Це, на думку Трампа, створює ризики для національної безпеки США.

Адміністрація Трампа регулярно вживає заходів з обмеження діяльності Гарварду. Зокрема, скоротила федеральне фінансування навчальних програм та заборонила приймати іноземних студентів