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АНАЛІТИКА

Трамп розпорядився призупинити видачу віз для іноземних студентів Гарварду

 

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яким призупинив видачу міжнародних студентських віз для іноземних студентів Гарвардського університету.

Про це передає Укрінформ з посиланням на текст документа.

Розпорядженням (прокламацією) забороняється в'їзд до США будь-яких нових студентів Гарварду за неімміграційними візами категорій F, M або J. Крім того, Державному департаменту доручено розглянути можливість анулювання чинних віз цих категорій для нинішніх студентів.

«Допуск до Сполучених Штатів з метою навчання, дослідження чи викладання в наших вищих навчальних закладах є привілеєм, а не правом», - ідеться у документі.

Президент зазначив, що цей привілей має ґрунтуватися на дотриманні університетом федерального законодавства, чого, на думку Білого дому, Гарвард не забезпечив.

У документі наголошується, що адміністрація університету відмовилася надати Міністерству внутрішньої безпеки США необхідну інформацію щодо випадків незаконної, небезпечної чи насильницької поведінки з боку іноземних студентів, зокрема порушень, які могли становити загрозу іншим студентам та працівникам вишу.

У розпорядженні стверджується, що Гарвард не забезпечив належного контролю за поведінкою іноземних студентів, приховував дисциплінарні справи, а також має значні фінансові та дослідницькі зв'язки з іноземними урядами, зокрема Китаю. Це, на думку Трампа, створює ризики для національної безпеки США.

Адміністрація Трампа регулярно вживає заходів з обмеження діяльності Гарварду. Зокрема, скоротила федеральне фінансування навчальних програм та заборонила приймати іноземних студентів
Ключові теги: США
 

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