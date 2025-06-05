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АНАЛІТИКА

Фінляндія продовжила надзвичайний стан на кордоні з Росією до кінця 2026 року

 

Парламент Фінляндії в середу проголосував за продовження дії надзвичайного стану, що дозволяє країні відхиляти заяви про надання притулку мігрантам, які прямують через кордон з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Фінляндії попросив депутатів продовжити дію законодавства про надзвичайний стан на 18 місяців - до кінця 2026 року, для чого потрібно було пʼять шостих голосів у 200-місному парламенті.

Закон схвалили 168 голосами "за" і 29 "проти".

"Закон про кордон ухвалено, але ледь-ледь. Дякуємо великій більшості, яка думала про краще для батьківщини", - прокоментувала міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра.

Нагадаємо, закон про надзвичайний стан, який дозволив Фінляндії відхиляти заявки на притулок від мігрантів, що прямують з Росії, був затверджений у липні 2024 року.

Він був частиною відповіді уряду на міграційний тиск, інспірований Росією - кордон із якою Фінляндія закрила наприкінці 2023 року.

Тим часом паралельно фінська влада зводить паркан на кордоні з РФ.
 

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