Рейтинг Мерца в Німеччині істотно зріс

Лише 40 відсотків німців задоволені першим місяцем роботи нового уряду в складі блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Це на шість відсотків менше, ніж було на початку 2022 року в перші тижні роботи попередньої коаліції, що складалася з соціал-демократів, лібералів і "зелених".

Як свідчать оприлюднені в середу, 4 червня, результати щомісячного соціологічного опитування Deutschlandtrend, що проводить інститут Infratest dimap на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD і видання Die Welt, очікування респондентів від роботи нового уряду не істотно змінилися порівняно з періодом одразу після дострокових парламентських виборів у лютому.

Трохи більше половини опитаних вважають, що діяльність уряду на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) зміцнить економіку (55%, +1%) та краще представлятиме інтереси Німеччини у світі (52%, +1%). З іншого боку, німці скептично ставляться до здатності нової влади ефективно боротися з нелегальною міграцією (38%, -4%), забезпечити безпечні умови життя в країні (43%, -4%) та гарантувати соціальне забезпечення (37%, -6%).

Борис Пісторіус - найпопулярніший політик у Німеччині

За перший місяць роботи нового уряду популярність Мерца стрімко зросла серед громадян Німеччини (39%, +14%). Незначно зросла популярність віцеканцлера й співголови СДПН Ларса Клінґбайля (Lars Klingbeil) - 39%, +4%. Утім, найпопулярнішим політиком у ФРН, як і в минулому уряді, залишається міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) - 61%, +1%.

Що стосується парламентської опозиції, то лідери фракцій Лівої партії та "Зелених" не дуже добре відомі серед громадян, що виражається і в їхній низькій популярності. Так, роботою голови фракції "Лівих" у Бундестазі Гайді Райхіннек (Heidi Reichinnek) задоволені лише 17 відсотків опитаних, а лідерки фракції "Зелених" Катарини Дреґе (Katharina Dröge) - 12 відсотків.

Щодо співголови ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel), її діяльність схвалює чверть опитаних - 26 відсотків. Однак вона лідирує серед німецьких політиків за негативною оцінкою своєї роботи - 66 відсотків.

Німці не впевнені у здатності Мерца налагодити відносини з Трампом

Новий уряд Німеччини стикається з серйозними зовнішньополітичними викликами, відповідь на частину з яких залежить від успіху наміченого на 5 червня візиту Мерца до США. Однак у німців немає надмірних очікувань від зустрічі в Білому домі. Лише трохи менше половини (46 відсотків) вірять, що він зуміє встановити добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом. 47 відсотків респондентів вважають, що канцлеру бракує дипломатичних навичок для розв'язання масштабних зовнішньополітичних проблем.

Ціль країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП, на якій наполягає Трамп, половина німців (50 відсотків) вважає розумною, 7 відсотків - недосить амбітною і 35 відсотків - надмірною.

Довіра німців до США та Ізраїлю сильно впала

Нині найнадійнішим партнером Німеччини німці вважають Францію (83 відсотки). Що стосується інших країн, то 48 відсотків респондентів відчувають довіру до України, 18 відсотків - до США, 16 відсотків - до Ізраїлю і 10 відсотків - до Росії.

Військова відповідь Ізраїлю на напад палестинського радикального ісламістського терористичного угруповання ХАМАСу восени 2023 року вплинула на настрої в країні. Майже дві третини німців (63 відсотки) вважають дії Ізраїлю в Секторі Гази надмірними. Лише один із восьми респондентів (13 відсотків) схвалює беззастережну підтримку Німеччиною Ізраїлю в близькосхідному конфлікті.

Вину Ізраїлю та ХАМАСу в катастрофічній ситуації палестинського цивільного населення в Секторі Гази вбачає майже однакова кількість опитаних - 69 і 71 відсоток відповідно. Більшість німців відкриті не лише для нещодавньої критики дій Ізраїлю з боку Мерца (77 відсотків), а й для перегляду німецької військової допомоги: четверо з десяти (43 відсотки) виступають за обмеження експорту зброї до Ізраїлю, а ще 30 відсотків виступають за його повне припинення.

Опитування проводилося телефоном і за допомогою онлайн-анкет 2-3 червня серед 1292 громадян, наділених у Німеччині виборчим правом.