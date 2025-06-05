Папа Лев XIV розмовляв телефоном з Путіним – прес-служба Ватикану

Телефонна розмова між Папою Левом XIV та очільником РФ Володимиром Путіним відбулася у середу 4 червня 2025 р., після обіду, повідомляє портал Vatican News, посилаючись на інформацію від речника Святого Престолу Маттео Бруні.

"У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", - цитує прес-реліз Ватикану Vatican News.

"Було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі", - додано в повідомленні.