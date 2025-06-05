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США направили на Близький Схід частини ракет, які мала отримати Україна, - WSJ
08:58 05.06.2025 |
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
За словами співрозмовників видання, минулого тижня Гегсет повідомив Конгрес про це рішення.
За даними WSJ, українські військовослужбовці використовували підривники ракет для відбиття атак російських безпілотників. Рішення про відправлення підривників Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.
Підривники ближньої дії були розроблені для ракет із лазерним наведенням класу земля-повітря. Збройні сили США адаптували ці ракети для запуску з винищувачів F-15E.
Як уточнили в WSJ, збройні сили США на Близькому Сході готуються до можливого конфлікту з Іраном або поновлення бойових дій з єменськими хуситами.
Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром воєнних дій" для Пентагону.
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