Маск закликав «убити» законопроєкт Трампа про бюджет, щоб не довести Америку до банкрутства

Мільярдер Ілон Маск закликав «убити» законопроєкт президента США Дональда Трампа про бюджетні витрати й розробити натомість інший документ.

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у середу в соцмережі Х.

«Слід розробити новий законопроєкт про видатки, який не буде масово збільшувати дефіцит і не підвищить ліміт державного боргу на 5 трильйонів доларів», - зазначив Маск.

В іншому дописі він звернувся до виборців із закликом вплинути на законодавців.

«Подзвоніть своєму сенатору, подзвоніть своєму конгресмену. Довести Америку до банкрутства - не вихід! Убийте законопроєкт!» - написав він, вдавшись до гри слів (kill the bill).

Як повідомляв Укрінформ, Маск, який очолював Департамент урядової ефективності, останніми днями активно критикує Трампів документ під назвою «Один великий, прекрасний закон», схвалений Палатою представників, - за те, що в ньому передбачено збільшення бюджетного дефіциту.

У вівторок Маск назвав законопроєкт «огидною мерзотою», наповненою корупційним марнотратством.