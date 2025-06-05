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Bloomberg: ЄС введе нульову квоту на газ РФ. Угорщина і Словаччина не зможуть ветувати
23:37 04.06.2025 |
Європейська комісія 17 червня збирається представити проєкт постанови про заборону ввезення енергосировини з Росії до кінця 2027 року, включно з нульовою квотою на імпорт російського газу. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Запланована нульова квота на імпорт газу дозволить європейським покупцям посилатися на форс-мажор для розірвання угод із російськими постачальниками - тобто без штрафних санкцій.
Для набуття чинності цього положення в усіх 27 країнах блоку буде потрібна підтримка кваліфікованої більшості з боку національних урядів і більшості в Європейському парламенті. Тобто згода Угорщини та Словаччини, які виступають за продовження імпорту російських нафти, газу та урану, буде не потрібна.
Єврокомісія хоче заборонити укладання нових контрактів, а також купівлю газу з РФ на споті вже цього року, а до кінця 2027-го - розірвати всі довгострокові контракти.
Bloomberg наголошує, що на ринку ЄС, як і раніше, є газ із проєкту "Ямал LNG", оскільки завод має контракти на постачання партій зрідженого метану з французькою TotalEnergy, іспанською Naturgy Energy і німецькою SEFE.
Раніше ЄС не міг запровадити ембарго щодо газу, включно з LNG, із РФ через позицію Угорщини і Словаччини. Тепер для схвалення своїх пропозицій ЄК збирається скористатися тими положеннями в законах ЄС, які потребують погодження кваліфікованою більшістю.
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