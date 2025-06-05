Путін і Бастрикін звинуватили Україну в підривах мостів у РФ

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін у доповіді російському диктатору Путіну 4 червня заявив, що слідчі зібрали докази того, що за підривами мостів у Курській та Брянській областях стоїть Україна. Про це повідомляють російські державні інформагенції.

За словами Бастрикіна, на місці всіх подій були виявлені сліди вибухових речовин; вибухівка була «іноземного виробництва». Для підривів використовувалися українські блоки керування, твердить очільник Слідчого комітету.

Бастрикін також розповів, що в Брянській області в районі села Микишеве зі схованки вилучили 13 кілограмів пластиду та блоки управління українського виробництва. На перегоні між станціями Унеча і Жеча знайшли два вибухові пристрої, які не спрацювали.

«Зібрані слідством за допомогою експертів докази прямо вказують на те, що всі три теракти були, всі сумніви, організовані спецслужбами України», - сказав Бастрикін.

Загальні збитки від підривів голова Слідчого комітету оцінив у мільярд рублів.

Сам Путін, реагуючи на доповідь Бастрикіна, також звинуватив Україну в причетності до подій на залізниці в Курській та Брянській областях.

«Це лише підтверджує наші побоювання, що й без того нелегітимний київський режим, який колись захопив владу в Україні, перероджується на терористичну організацію», - сказав очільник РФ.

Підриви мостів у Брянській та Курській області сталися увечері 31 травня та вранці 1 червня. Невдовзі після першого підриву у Брянській області під мостом проїжджав пасажирський поїзд, унаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок. Загинули семеро людей, понад сто зазнали поранень. Внаслідок аналогічного інциденту в Курській області постраждали кілька людей із локомотивної бригади, у третьому підриві ніхто не постраждав.

Україна офіційно не коментувала підриви мостів. Росія вже не вперше звинувачує Київ у причетності до подій, які можна кваліфікувати як теракти. Зокрема, про «український слід»російські слідчі заявляли під час розслідування нападу на концертний зал «Крокус Сіті Хол» 22 березня 2024 року, жертвами якого стали 144 людини. Україна категорично відкидала російські звинувачення.

Про свою причетність до того теракту заявило екстремістське угруповання «Ісламська держава». У тому, що саме воно організувало теракт, упевнені США та інші країни Заходу.