Microsoft пропонує безкоштовно підвищити кібербезпеку європейських урядів

Корпорація Microsoft безкоштовно пропонує європейським урядам програму з кібербезпеки, щоб зміцнити їхній захист від кіберзагроз, включно з тими, які створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це в інтерв'ю Reuters сказав президент Microsoft Бред Сміт, передає Укрінформ.

«Якщо ми зможемо принести в Європу більше того, що ми розробили в Сполучених Штатах, то це посилить кібербезпеку для більшої кількості європейських інституцій. Ви побачите інші речі, які ми робимо - пізніше цього місяця», - сказав Сміт.

Представлена програма спрямована на посилення обміну розвідданими про загрози на основі штучного інтелекту, а також на допомогу у запобіганні та припиненні цих атак.

Зазначається, що зловмисники все частіше використовують генеративний штучний інтелект, щоб збільшити масштаб і вплив операцій, які варіюються від порушення роботи критичної інфраструктури до поширення дезінформації.

Хоча зловмисники зробили штучний інтелект зброєю, Сміт вважає, що ШІ також пропонує інструменти для захисту.

«Наша мета має бути в тому, щоб штучний інтелект розвивався як інструмент захисту швидше, ніж він розвивався як наступальна зброя», - додав він.

Нині корпорація Microsoft відстежує будь-яке зловмисне використання ШІ-моделей, які вона випускає, і запобігає відомим кіберзлочинцям у використанні її ШІ-продуктів.