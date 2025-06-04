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Сейм Польщі розгляне вотум довіри уряду Туска 11 червня – ЗМІ
17:25 04.06.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступної середи, 11 червня, Сейм розгляне питання про вотум довіри уряду, а також відбудеться голосування з цього приводу, повідомляє Польське агентство преси (PAP).
"Пан спікер Шимон Головня запропонував, щоб голосування... відбулося в середу 11 червня", - сказав Туск.
За словами прем'єр-міністра, у той самий день відбудуться виступи міністрів та голосування за вотум довіри уряду.
Як повідомляв канал TVN24, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туску у понеділок виголосив заяву щодо планів роботи уряду в умовах переходу президентських повноважень до Кароля Навроцького. Він запевнив, що "аварійний план на випадок складного співіснування (з президентом - ІФ-У) готовий" і якщо новообраний президент виявить волю до співпраці, "це буде позитивна несподіванка, на яку уряд відповість з повною щирістю".
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