Фінансові новини
- |
- 04.06.25
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтогазові доходи бюджету рф у травні скоротилися на 35%
16:55 04.06.2025 |
Доходи федерального бюджету рф від нафти і газу в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року й на 53% до квітня, випливає з інформації мінфіну країни, повідомляє Reuters.
За оцінкою міністерства, нафтогазові надходження минулого місяця становили 512,7 млрд руб. порівняно з 793,7 млрд у травні 2024 року 1,09 трлн руб. у квітні цього року.
Без урахування податку на додатковий дохід (ПДД) травневі нафтогазові надходження порівняно з квітневою сумою зменшилися на 86,7 млрд, або на 14,5%.
За підсумками п'яти місяців нафтогазові доходи виявилися на 14,4% меншими, ніж за аналогічний період торік, склавши 4,24 трлн руб. проти 4,95 трлн у січні-травні 2024 року.
Зменшення податкових надходжень пов'язані з падінням карбованцевої вартості російської нафти через одночасне зниження нафтових котирувань і зміцнення рубля.
Рубльова ціна на російську нафту впала за підсумками травня до 4 195 руб. за барель. Це мінімальний показник із квітня 2023 року і на 38% нижчий за рівень, який використовувався при верстці бюджету на 2025 рік.
Наприкінці квітня уряд на основі нового макропрогнозу схвалив поправки до бюджету-2025, які передбачають скорочення прогнозованих доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану - на 2,6 трлн руб., до 8,32 трлн.
Спочатку мінфін рф планував зібрати цього року 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
|Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США
|Глава Пентагону пропустить засідання формату «Рамштайн» — уперше від моменту заснування
|Британія вдесятеро збільшує кількість дронів для України – Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтогазові доходи бюджету рф у травні скоротилися на 35%
|Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України з морської безпеки на 400 млн євро
|Зеленський про так званий «меморандум» РФ: це ультиматум
|Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський
|У ЄС розповіли, чи продовжать тимчасовий захист для українців, і що буде далі
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
|Nokia очолить консорціум по розробці системи захисту критичної інфраструктури ЄС
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій