Нафтогазові доходи бюджету рф у травні скоротилися на 35%

Доходи федерального бюджету рф від нафти і газу в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року й на 53% до квітня, випливає з інформації мінфіну країни, повідомляє Reuters.

За оцінкою міністерства, нафтогазові надходження минулого місяця становили 512,7 млрд руб. порівняно з 793,7 млрд у травні 2024 року 1,09 трлн руб. у квітні цього року.

Без урахування податку на додатковий дохід (ПДД) травневі нафтогазові надходження порівняно з квітневою сумою зменшилися на 86,7 млрд, або на 14,5%.

За підсумками п'яти місяців нафтогазові доходи виявилися на 14,4% меншими, ніж за аналогічний період торік, склавши 4,24 трлн руб. проти 4,95 трлн у січні-травні 2024 року.

Зменшення податкових надходжень пов'язані з падінням карбованцевої вартості російської нафти через одночасне зниження нафтових котирувань і зміцнення рубля.

Рубльова ціна на російську нафту впала за підсумками травня до 4 195 руб. за барель. Це мінімальний показник із квітня 2023 року і на 38% нижчий за рівень, який використовувався при верстці бюджету на 2025 рік.

Наприкінці квітня уряд на основі нового макропрогнозу схвалив поправки до бюджету-2025, які передбачають скорочення прогнозованих доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану - на 2,6 трлн руб., до 8,32 трлн.

Спочатку мінфін рф планував зібрати цього року 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів.