Фінансові новини
- |
- 04.06.25
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nokia очолить консорціум по розробці системи захисту критичної інфраструктури ЄС
15:54 04.06.2025 |
Консорціум з понад 42 організацій на чолі з Nokia розпочав роботу над проєктом безпілотного нагляду за критичною інфраструктурою Європи. До ініціативи також долучилися NVIDIA, Safran, Leonardo, Saab та низка університетів і стартапів. Про це повідомляє Reuters.
Проєкт має на меті зміцнити енергетичні мережі, центри обробки даних і телекомунікаційні лінії за допомогою автономних роботів - наземних, повітряних і підводних. У дронів з'являться нові можливості, зокрема лазерні й радарні сенсори.
Ініціатива частково фінансується ЄС, компаніями-учасниками та національними урядами в межах програми Chips Joint Undertaking. До участі також допущено країни поза межами ЄС, зокрема Ізраїль.
Nokia заявила, що оборона стала одним із пріоритетів компанії поряд із центрами обробки даних та ШІ. Попри цивільне спрямування, у майбутньому проєкт може отримати також і військове призначення.
Очікується, що проєкт принесе €90 млн доходу до 2035 року завдяки розробці комерційних рішень для державних і приватних замовників - наприклад, для обслуговування електромереж, залізниць, портів та інших інфраструктурних об'єктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
ТОП-НОВИНИ
|Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США
|Глава Пентагону пропустить засідання формату «Рамштайн» — уперше від моменту заснування
|Британія вдесятеро збільшує кількість дронів для України – Міноборони
|Драпатий став командувачем Об'єднаних сил, «Мадяр» - очолив СБС замість Сухаревського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС розповіли, чи продовжать тимчасовий захист для українців, і що буде далі
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
|Nokia очолить консорціум по розробці системи захисту критичної інфраструктури ЄС
|ЄС дав Болгарії зелене світло для переходу на євро з 2026 року
|Російський Фонді національного добробуту в травні втратив ще 6 млрд доларів
|Експорт ізраїльської зброї четвертий рік поспіль б' є рекорди
|Генсек НАТО очікує, що більшість країн альянсу забезпечать у поточному році видатки на оборону у 2% ВВП
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій