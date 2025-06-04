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АНАЛІТИКА

Nokia очолить консорціум по розробці системи захисту критичної інфраструктури ЄС

 

Консорціум з понад 42 організацій на чолі з Nokia розпочав роботу над проєктом безпілотного нагляду за критичною інфраструктурою Європи. До ініціативи також долучилися NVIDIA, Safran, Leonardo, Saab та низка університетів і стартапів. Про це повідомляє Reuters.

Проєкт має на меті зміцнити енергетичні мережі, центри обробки даних і телекомунікаційні лінії за допомогою автономних роботів - наземних, повітряних і підводних. У дронів з'являться нові можливості, зокрема лазерні й радарні сенсори.

Ініціатива частково фінансується ЄС, компаніями-учасниками та національними урядами в межах програми Chips Joint Undertaking. До участі також допущено країни поза межами ЄС, зокрема Ізраїль.

Nokia заявила, що оборона стала одним із пріоритетів компанії поряд із центрами обробки даних та ШІ. Попри цивільне спрямування, у майбутньому проєкт може отримати також і військове призначення.

Очікується, що проєкт принесе €90 млн доходу до 2035 року завдяки розробці комерційних рішень для державних і приватних замовників - наприклад, для обслуговування електромереж, залізниць, портів та інших інфраструктурних об'єктів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: ЄС
 

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