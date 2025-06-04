Фінансові новини
- |
- 04.06.25
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російський Фонді національного добробуту в травні втратив ще 6 млрд доларів
14:38 04.06.2025 |
Витрати на війну проти України, що зростають, і ціни на нафту, що падають, чинять тиск на бюджет Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ліквідні активи у Фонді національного добробуту Росії в травні скоротилися на 14%.
За даними російського міністерства фінансів, доступні для використання ресурси фонду скоротилися цього місяця до 2,8 трлн руб. (35,7 млрд доларів). Це означає втрату 453,8 млрд руб. (5,8 млрд доларів), доступних для фінансування дефіциту бюджету.
За підрахунками Bloomberg, від початку вторгнення Кремля в лютому 2022 року ліквідні активи фонду скоротилися на 68%.
Плани з поповнення резервів цього року за рахунок надлишкових доходів від нафти і газу були зірвані падінням вартості сирої нафти, спричиненим торговельною війною президента США Дональда Трампа.
Зниження цін на нафту змусило уряд РФ скоротити прогноз доходів від енергоносіїв на 24% і потроїти прогнозований дефіцит бюджету.
Росія вже збільшила державні витрати на оборону 2025 року на чверть - до 6,3% ВВП, що стало найвищим рівнем з часів Холодної війни. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що витрати на оборону переглядатися не будуть.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
ТОП-НОВИНИ
|Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США
|Глава Пентагону пропустить засідання формату «Рамштайн» — уперше від моменту заснування
|Британія вдесятеро збільшує кількість дронів для України – Міноборони
|Драпатий став командувачем Об'єднаних сил, «Мадяр» - очолив СБС замість Сухаревського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС розповіли, чи продовжать тимчасовий захист для українців, і що буде далі
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
|Nokia очолить консорціум по розробці системи захисту критичної інфраструктури ЄС
|ЄС дав Болгарії зелене світло для переходу на євро з 2026 року
|Російський Фонді національного добробуту в травні втратив ще 6 млрд доларів
|Експорт ізраїльської зброї четвертий рік поспіль б' є рекорди
|Генсек НАТО очікує, що більшість країн альянсу забезпечать у поточному році видатки на оборону у 2% ВВП
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій