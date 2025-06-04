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АНАЛІТИКА

Російський Фонді національного добробуту в травні втратив ще 6 млрд доларів

 

Витрати на війну проти України, що зростають, і ціни на нафту, що падають, чинять тиск на бюджет Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ліквідні активи у Фонді національного добробуту Росії в травні скоротилися на 14%.

За даними російського міністерства фінансів, доступні для використання ресурси фонду скоротилися цього місяця до 2,8 трлн руб. (35,7 млрд доларів). Це означає втрату 453,8 млрд руб. (5,8 млрд доларів), доступних для фінансування дефіциту бюджету.

За підрахунками Bloomberg, від початку вторгнення Кремля в лютому 2022 року ліквідні активи фонду скоротилися на 68%.

Плани з поповнення резервів цього року за рахунок надлишкових доходів від нафти і газу були зірвані падінням вартості сирої нафти, спричиненим торговельною війною президента США Дональда Трампа.

Зниження цін на нафту змусило уряд РФ скоротити прогноз доходів від енергоносіїв на 24% і потроїти прогнозований дефіцит бюджету.

Росія вже збільшила державні витрати на оборону 2025 року на чверть - до 6,3% ВВП, що стало найвищим рівнем з часів Холодної війни. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що витрати на оборону переглядатися не будуть.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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