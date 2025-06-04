Генсек НАТО очікує, що більшість країн альянсу забезпечать у поточному році видатки на оборону у 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вкотре заявив про необхідність збільшення оборонних витрат країн альянсу, щоб "протистояти будь-яким загрозам і повною мірою реалізовувати плани колективної оборони" організації.

"Очевидно, що для досягнення нових цілей нам буде потрібно значно збільшити витрати на оборону, і це основа всього. Європейські союзники і Канада нарощують свої витрати. Я очікую, що якщо не всі, то більшість наших союзників досягнуть первісної мети з витрачання двох відсотків ВВП цього року", - сказав Рютте в середу на пресконференції в Брюсселі з нагоди наради 5 червня міністрів оборони НАТО, яка передує саміту організації в Гаазі 24-25 червня.

За його словами, багато країн інвестують або мають намір інвестувати набагато більше. "Але ми повинні йти далі і швидше", - вважає Рютте. Тому, повідомив він, міністри обговорять у четвер "нагальну необхідність витрат на оборону: на основні військові потреби, а також на інвестиції, пов'язані з обороною, зокрема на інфраструктуру і стійкість".

"Новий план оборонних інвестицій буде в центрі уваги саміту НАТО в Гаазі", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.