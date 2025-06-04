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Хаменеї про ядерну угоду: Іран не потребує «зеленого світла» від США
14:02 04.06.2025 |
Пропозиція США щодо ядерної угоди суперечить національним інтересам Ірану, заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у середу, 4 червня.
"(Ядерна. - Ред.) пропозиція, представлена американцями, на 100 відсотків суперечить ідеалам ісламської революції 1979 року, - заявив Хаменеї в телевізійному виступі. - Незалежність означає не чекати "зеленого світла" від Америки та подібних до неї країн".
Головний предмет суперечки країн - збагачення урану Тегераном. За словами президента США Дональда Трампа, його адміністрація не дозволить "жодного" збагачення, попри наполягання Тегерана, що це його право згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Натомість Хаменеї наполягає, що збагачення є "ключовим" для ядерної програми Ірану і що США "не можуть мати права голосу" в цьому питанні.
"Якщо ми маємо 100 атомних електростанцій, але не маємо збагачення, вони нам не знадобляться", - сказав аятола, маючи на увазі потреби в палеві для роботи АЕС. "Якщо ми не можемо виробляти це паливо всередині країни, ми мусимо звертатися до Сполучених Штатів, які можуть висунути десятки умов", - заявив він. Водночас іранський лідер не відкинув повністю ідею угоди з Вашингтоном, пише AP.
МАГАТЕ: Іран ще більше збільшив виробництво збагаченого урану
2 червня головний переговорник Ірану, міністр закордонних справ Аббас Арагчі, провів переговори в Каїрі з главою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.
У своєму останньому квартальному звіті минулого тижня МАГАТЕ заявило, що Іран ще більше збільшив виробництво високозбагаченого урану. Також агентство розкритикувало "незадовільну" співпрацю з боку Тегерана, зокрема в поясненні минулих випадків виявлення ядерних матеріалів на незадекларованих об'єктах.
Наразі Іран збагачує уран до 60 відсотків, що значно перевищує обмеження в 3,67 відсотка, встановлене в угоді 2015 року, але все ще не досягає порогу в 90 відсотків, необхідного для створення ядерної боєголовки.
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