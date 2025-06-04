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АНАЛІТИКА

Китай планує одне з найбільших в історії замовлень літаків Airbus

 

Китай розглядає можливість замовити сотні літаків Airbus, ймовірно вже наступного місяця, коли європейські лідери приїдуть до Пекіна для святкування тривалих дипломатичних відносин.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Зараз ведуться переговори з китайськими авіакомпаніями щодо обсягів потенційного замовлення. Йдеться приблизно про 300 літаків, як вузькофюзеляжних, так і широкофюзеляжних. Один зі співрозмовників зазначив, що замовлення може коливатися від 200 до 500 літаків.

Якщо буде замовлено до 500 літаків, це стане одним із найбільших замовлень в історії, а для Китаю - точно рекордним.

Акції Airbus піднялися на 2,3% на біржі в Парижі, а Rolls-Royce, який виробляє двигуни для широкофюзеляжних літаків Airbus, зросли на 0,7% у Лондоні.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц можуть відвідати Пекін у липні з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Франція та Німеччина є найбільшими акціонерами Airbus, і масштабна угода вигідно виглядала б для Китаю.

Вона також дозволила б Сі Цзіньпіну продемонструвати свою позицію перед президентом США Дональдом Трампом на тлі торговельної напруги.

Китай і США - найбільші економіки світу - мають суперечності щодо правил торгівлі, які Трамп прагне переглянути у своїй другій президентській каденції. Якщо конфлікт буде врегульовано, Boeing, головний американський конкурент Airbus, може отримати вигоду. Boeing - найбільший експортер США, і продаж літаків став частиною торгівельної угоди США з Великою Британією в травні.

Однак наразі Boeing має труднощі в Китаї. У квітні Пекін заборонив постачання нових літаків Boeing китайським авіакомпаніям. Торгові суперечки та скандали довкола моделі 737 Max тягнуться вже кілька років, надаючи Airbus перевагу на ринку, де раніше панував баланс.

Очікується, що широкофюзеляжні моделі складатимуть значну частину нового замовлення. Зокрема, йдеться про A330neo - найменший двопрохідний літак Airbus. Запаси таких літаків у китайських державних і приватних перевізників зменшились, адже раніше цю нішу частіше займав Boeing.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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