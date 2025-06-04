ЗМІ повідомили, як Трамп зациклився на бажанні поговорити із Сі

Президент США Дональд Трамп вважає, що розмова з лідером Китаю Сі Цзіньпіном допоможе перезавантажити торговельні переговори між країнами, які перебувають у напруженості.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Один з посадовців з оточення американського президента розповів, що Трамп "одержимий ідеєю поговорити з Сі".

За словами джерела, Трамп переконаний, що зможе залагодити глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками світу, особисто поговоривши із Сі.

Співрозмовник зазначив, що адміністрація перебуває під "великим тиском" через блокування Китаєм поставок до США критично важливих мінералів, які є ключовими компонентами для всього, від виробництва автомобілів і електроніки до виробництва боєприпасів.

"Я не думаю, що Сі дуже зацікавлений в експорті рідкісноземельних металів або магнітів до США, він чітко висловив свою позицію", - додав співрозмовник.

Хоча, за його словами, існує "велика ймовірність", що Сі відповість на дзвінок, щоб принаймні вислухати Трампа.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила раніше, що лідери "ймовірно, поговорять на цьому тижні". Але представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним, сказав, що дзвінок ще не запланований.

Китайська сторона також заявила, що не має жодної інформації щодо розмови Трампа і Сі.

Сам Трамп у дописі у своїй соцмережі Truth Social написав, що йому подобається Сі, хоча з китайським лідером дуже важко домовитися.

"Мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін, завжди подобався і завжди буде подобатися, але він дуже жорсткий, і з ним надзвичайно важко домовитися", - зазначив він.

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що очікує, що Трамп і Сі Цзіньпін незабаром особисто обговорять двосторонні торговельні суперечки.

Минулої п'ятниці Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".