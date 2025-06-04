Франція дозволить українцям обмінювати посвідчення водія без іспитів, – Шмигаль

Україна та Франція домовилися укласти угоду про обмін водійських посвідчень, а також про співпрацю у напрямку євроінтеграції.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками робочого візиту до Парижа.

"Стали на крок ближче до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами. Була підписана відповідна Декларація, яка стане основою для майбутньої угоди. Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит", - написав Шмигаль.

Він додав, що також було підписано Програму співпраці між секретаріатами урядів країн, яка передбачає обмін досвідом і інформацією та експертну допомогу Україні в переговорному процесі на шляху до ЄС.

Крім того, підписано угоду, яка має розширити можливості для українських учнів, студентів і викладачів опанувати французьку мову в школах та університетах.

Франція також прийме присвячені українській культурі сезони "Voyage en Ukraine/Подорож в Україну" - низку мистецьких подій і заходів для промоції української культури, що відбуватимуться в різних містах країни з грудня 2025 до березня 2026 року, додав Шмигаль.