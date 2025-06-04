Трамп направив Конгресу запит про скасування понад 9 млрд доларів затвердженого фінансування

Президент США Дональд Трамп офіційно звернувся до Конгресу з проханням скасувати 9,4 мільярда доларів вже затвердженого фінансування іноземної допомоги і суспільних мовників: Національного громадського радіо (NPR) і Служби громадського мовлення (PBS).

Раніше з вимогою скасування виплат для програм виступив Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска. Для повернення коштів, які раніше були виділені, вимагається схвалення Конгресу.

Як пишуть американські ЗМІ, майбутнє голосування покаже готовність республіканців підтримати скорочення федеральних агентств адміністрацією Трампа.

Лідери республіканців у Конгресі у спільній заяві ввечері 3 червня підтвердили, що отримали запит президента щодо скасування 8,3 мільярда доларів фінансування іноземної допомоги від Держдепартаменту і USAID, а також 1,1 мільярда доларів від CPB (Корпораціясуспільного мовлення, яка фінансує NPR і PBS).

В адміністрації Трампа кажуть, що скорочення фінансування спрямоване на програми, що пропагують ліберальні ідеології.

Якщо цей запит буде схвалений Палатою представників і Сенатом, він офіційно закріпить багато скорочень і заморожування витрат, яких вимагає DOGE.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив про намір швидко розглянути це прохання. «Тепер, коли ці марнотратні витрати федерального уряду були виявлені DOGE, кількісно оцінені Адміністрацією й передані до Конгресу, республіканці Палати представників виконають свій мандат», - написав він у соцмережі X.

Трамп своїм указом від 2 травня доручив «припинити федеральне фінансування» NPR і РBS, звинувативши їх у «поширенні радикальної, провокаційної пропаганди, замаскованої під «новини».

Генеральний директор NPR Кетрін Махер та її колега з PBS тоді відкинули звинувачення в упередженому висвітленні подій.

Видання Politico у квітня писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту й Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину, в той час, як вона продовжує свої зусилля щодо різкого скорочення державних витрат. Видання писало, що пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на Державний департамент та USAID, порівняно з 54,4 мільярда доларів у схваленому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

У березні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що USAID «відійшло від своєї початкової місії», відтак користь від його роботи була «надто малою, а витрати - надто високими».

Президент США Дональд Трамп 9 квітня сказав, що він підтримує «значне скорочення видатків». Він також озвучив наміри щодо скорочення витрат, ймовірно, на суму понад трильйон доларів.

Перед цим Трамп пообіцяв скоротити державні витрати і доручив ​Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваному Ілоном Маском, здійснити це завдання. Маск завершив свою роботу в DOGE 30 травня. Досягти заявленого ним скорочення державних видатків на два трильйони доларів йому не вдалося.

Минулого місяця Маск публічно розритикував законопроєкт Трампа, який впроваджує його економічну програму. На думку бізнесмена, ухвалення закону призведе до зростання бюджетного дефіциту і держвидатків. При цьому в повідомленні про відставку мільярдер подякував президентові за можливість роботи над скороченням витрат.