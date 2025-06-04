Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посадовець США, який закрив відділ із боротьби з російською дезінформацією, ймовірно, має зв'язки з рф — Telegraph

 

Американський високопосадовець в адміністрації президента США Дональда Трампа Даррен Бітті, який нещодавно закрив відділ із боротьби з російською дезінформацією при Державному департаментові, ймовірно, має зв'язки з кремлем через свою дружину-росіянку.

Про це пише Telegraph.

За даними видання, Бітті є виконувачем обов'язків заступника міністра з питань публічної дипломатії та громадських справ.

Ймовірно, посадовець пов'язаний із кремлем через свою дружину Юлію Кирилову - громадянку рф, дядько якої, Сергій Черніков, раніше був заступником губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру, а потім працював у Громадянській палаті рф.

Водночас чиновники в Державному департаменті США, із якими поспілкувався Telegraph, висловили сумніви щодо того, чи пройшов Бітті перевірку на безпеку, процес якої пом'якшили після приходу до влади Дональда Трампа.

Як пише видання, ще до приходу в уряд Даррен Бітті критикував у соцмережах «глобалістську американську імперію», закликав здати Тайвань Китаю та називав Велику Британію «бідним і жалюгідним королівством», якому «було б набагато краще під китайським пануванням».

Окрім цього, у своїх соцмережах він неодноразово вихваляв главу рф володимира путіна та критикував НАТО. Так, перед повномасштабним вторгненням рф в Україну він писав: «Уявіть собі, як буде скиглити глобалістська американська імперія, якщо путін "вторгнеться" в Україну... Мені подобається, коли наші бюрократи з національної безпеки зазнають поразки».

Він також заявляв, що путін начебто «зробив більше для просування консервативних позицій у США, ніж будь-який республіканець, та стверджував, що НАТО є більшою загрозою для США, аніж росія.

Як пише Telegraph, відділ із боротьби з російською дезінформацією, був відносно невеликим агентством із бюджетом трохи більш як 50 мільйонів доларів на рік.

Однак новинне видання Revolver, яке належало Даррену Бітті, роками атакувало цей відділ, звинувачуючи його в тому, що воно є частиною «цензурної мережі», покликаної змусити замовкнути консервативні голоси.

Урешті, у середині квітня цей відділ розформували. Бітті це пояснив тим, що його діяльність «серйозно не відповідає пріоритетам адміністрації Трампа».
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4829
  0,1556
 0,37
EUR
 1
 47,2013
  0,2250
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1240  0,17 0,41 41,7692  0,04 0,11
EUR 46,9260  0,20 0,43 47,6800  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5225  0,18 0,43 41,5450  0,17 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес