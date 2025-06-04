Посадовець США, який закрив відділ із боротьби з російською дезінформацією, ймовірно, має зв'язки з рф — Telegraph

Американський високопосадовець в адміністрації президента США Дональда Трампа Даррен Бітті, який нещодавно закрив відділ із боротьби з російською дезінформацією при Державному департаментові, ймовірно, має зв'язки з кремлем через свою дружину-росіянку.

Про це пише Telegraph.

За даними видання, Бітті є виконувачем обов'язків заступника міністра з питань публічної дипломатії та громадських справ.

Ймовірно, посадовець пов'язаний із кремлем через свою дружину Юлію Кирилову - громадянку рф, дядько якої, Сергій Черніков, раніше був заступником губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру, а потім працював у Громадянській палаті рф.

Водночас чиновники в Державному департаменті США, із якими поспілкувався Telegraph, висловили сумніви щодо того, чи пройшов Бітті перевірку на безпеку, процес якої пом'якшили після приходу до влади Дональда Трампа.

Як пише видання, ще до приходу в уряд Даррен Бітті критикував у соцмережах «глобалістську американську імперію», закликав здати Тайвань Китаю та називав Велику Британію «бідним і жалюгідним королівством», якому «було б набагато краще під китайським пануванням».

Окрім цього, у своїх соцмережах він неодноразово вихваляв главу рф володимира путіна та критикував НАТО. Так, перед повномасштабним вторгненням рф в Україну він писав: «Уявіть собі, як буде скиглити глобалістська американська імперія, якщо путін "вторгнеться" в Україну... Мені подобається, коли наші бюрократи з національної безпеки зазнають поразки».

Він також заявляв, що путін начебто «зробив більше для просування консервативних позицій у США, ніж будь-який республіканець, та стверджував, що НАТО є більшою загрозою для США, аніж росія.

Як пише Telegraph, відділ із боротьби з російською дезінформацією, був відносно невеликим агентством із бюджетом трохи більш як 50 мільйонів доларів на рік.

Однак новинне видання Revolver, яке належало Даррену Бітті, роками атакувало цей відділ, звинувачуючи його в тому, що воно є частиною «цензурної мережі», покликаної змусити замовкнути консервативні голоси.

Урешті, у середині квітня цей відділ розформували. Бітті це пояснив тим, що його діяльність «серйозно не відповідає пріоритетам адміністрації Трампа».