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Китай різко скоротив закупівлі іранської нафти
11:36 04.06.2025 |
Постачання іранської нафти до Китаю знизилося приблизно на п'яту частину у травні - до 1,1 млн барелів на добу.
Про це пише Bloomberg.
"США посилюють санкції, і це ускладнює логістику. Також зменшився попит, переважно через відтерміновані ремонти китайських НПЗ, які тепер триватимуть до липня", - зазначила старша аналітикиня Vortexa Емма Лі.
Офіційно Китай не декларує імпорт іранської нафти. Часто сировину переоформлюють як малайзійську після перевантаження в морі поблизу Південно-Східної Азії.
Найбільшими покупцями іранської нафти залишаються незалежні китайські НПЗ, відомі як "чайники". Вони шукають дешевшу нафту, щоб утримати прибутки. Проте цього року працюють на низьких потужностях. До того ж у першій половині року вони вже встигли накопичити запаси.
Ціни на конкуруючі російські марки, зокрема Sokol і Novy Port, також зменшили привабливість іранських барелів, додає Vortexa.
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