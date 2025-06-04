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АНАЛІТИКА

Китай різко скоротив закупівлі іранської нафти

 

Постачання іранської нафти до Китаю знизилося приблизно на п'яту частину у травні - до 1,1 млн барелів на добу.

Про це пише Bloomberg.

"США посилюють санкції, і це ускладнює логістику. Також зменшився попит, переважно через відтерміновані ремонти китайських НПЗ, які тепер триватимуть до липня", - зазначила старша аналітикиня Vortexa Емма Лі.

Офіційно Китай не декларує імпорт іранської нафти. Часто сировину переоформлюють як малайзійську після перевантаження в морі поблизу Південно-Східної Азії.

Найбільшими покупцями іранської нафти залишаються незалежні китайські НПЗ, відомі як "чайники". Вони шукають дешевшу нафту, щоб утримати прибутки. Проте цього року працюють на низьких потужностях. До того ж у першій половині року вони вже встигли накопичити запаси.

Ціни на конкуруючі російські марки, зокрема Sokol і Novy Port, також зменшили привабливість іранських барелів, додає Vortexa.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Іран
 

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