Китай різко скоротив закупівлі іранської нафти

Постачання іранської нафти до Китаю знизилося приблизно на п'яту частину у травні - до 1,1 млн барелів на добу.

Про це пише Bloomberg.

"США посилюють санкції, і це ускладнює логістику. Також зменшився попит, переважно через відтерміновані ремонти китайських НПЗ, які тепер триватимуть до липня", - зазначила старша аналітикиня Vortexa Емма Лі.

Офіційно Китай не декларує імпорт іранської нафти. Часто сировину переоформлюють як малайзійську після перевантаження в морі поблизу Південно-Східної Азії.

Найбільшими покупцями іранської нафти залишаються незалежні китайські НПЗ, відомі як "чайники". Вони шукають дешевшу нафту, щоб утримати прибутки. Проте цього року працюють на низьких потужностях. До того ж у першій половині року вони вже встигли накопичити запаси.

Ціни на конкуруючі російські марки, зокрема Sokol і Novy Port, також зменшили привабливість іранських барелів, додає Vortexa.