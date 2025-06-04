Росія в 10 разів скоротила витрати на технології 5G після обвалу нафтогазових доходів

Російський уряд більше ніж удвічі скоротив витрати на проєкт "Сучасні та перспективні мережі мобільного зв'язку", в рамках якої планував фінансувати створення російських базових станцій та технологій 5G.

Про це пише The Moscow Times.

Cукупні витрати на проєкт до 2030 року урізані з 46,5 до 20,3 млрд руб., із яких лише 18,2 млрд - "підтверджені фінансуванням". Витрати на розробку "критичних технологій створення обладнання для мереж зв'язку 5G Advanced/6G" вирішено зменшити у 10 разів - з 23 млрд до 2,2 млрд руб.

Зверстаючий з розрахунку, що російська нафта Urals коштуватиме $70 за барель, а курс долара триматиметься близько 95 руб., російський бюджет зіткнувся з проблемами навесні, коли котирування Urals опустилися до $50, а рубль аномально подорожчав. За січень-квітень нафтогазові доходи російської скарбниці просіли на 10%, а у травні спад перевищив 30%.

У відповідь на це російський уряд перерахував параметри бюджету виходячи з нафти $56 і втричі підвищив план його дефіциту, а Держдума РФ ухвалила поправки до закону про бюджет зі скороченням витрат за економічними статтями.

За словами джерел на ринку в РФ, скорочення витрат на підтримку виробництва обладнання для мобільного зв'язку означає, що держава розраховує, що бізнес сплатить проєкти власним коштом.

Як повідомлялося, Держдума РФ схвалила в першому читанні урядові поправки до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року.

До того стало відомо, що російські посадовці починають публічно висловлювати стурбованість ситуацією в економіці, яка різко сповільнилася на початку поточного року, а в квартальному вираженні почала скорочуватися вперше з весни 2022 року.

Окрім того, повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.