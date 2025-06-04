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У Раді Безпеки ООН з'явилися п’ять нових непостійних членів
09:33 04.06.2025 |
Генеральна Асамблея ООН обрала Бахрейн, Колумбію, Демократичну Республіку Конго, Латвію та Ліберію непостійними членами Ради Безпеки на дворічний термін, що розпочнеться в січні 2026 року.
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Нью-Йорку.
Ці країни перебуватимуть у Радбезі до кінця 2027 року, долучившись до п'яти непостійних членів, які набули членства торік - Данії, Греції, Пакистану, Панами та Сомалі (їхній мандат триватиме до кінця 2026-го).
Новообрані члени замінять Алжир, Гаяну, Республіку Корея, Сьєрра-Леоне та Словенію, чиї повноваження завершуються цьогоріч у грудні.
Усі п'ять країн були обрані в першому турі та здобули необхідні дві третини голосів.
Латвію (від Східної Європи) обрано до Ради Безпеки ООН вперше. Інші чотири держави вже були членами цього органу: Колумбія - сім разів, ДР Конго - двічі, Бахрейн і Ліберія - по одному разу.
Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X привітав нових членів Радбезу ООН.
«У цей складний час дефіциту глобальної безпеки, коли ми докладаємо зусиль заради відновлення миру, маємо працювати разом, щоб зміцнити міжнародний мир і безпеку. Розраховуємо на тісну співпрацю заради захисту принципів Статуту ООН і міжнародного права», - написав він.
Загалом Рада Безпеки ООН складається з 15 членів: п'яти постійних - Китаю, Франції, Великої Британії, США та Радянського Союзу (місце якого зайняла Росія), а також десяти непостійних, що обираються Генасамблеєю на два роки за принципом ротації та регіонального представництва.
Непостійні місця у Раді Безпеки розподіляються між чотирма регіональними групами: Африка та Азія, Східна Європа, Латинська Америка і Карибський басейн, Західна Європа й інші держави. Цьогорічні вибори охоплювали п'ять вакантних місць: два для країн Африки, одне - Азійсько-Тихоокеанського регіону, одне - Східної Європи та одне - Латинської Америки й Карибів.
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