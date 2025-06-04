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Трамп підвищив мита на сталь і алюміній у США до 50%
08:53 04.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі й алюмінію вдвічі - з 25 до 50%. Рішення набуває чинності з 4 червня.
У документі йдеться про те, що мита, запроваджені в березні, «ще не дозволили» американській промисловості «розвинути і підтримати темпи завантаження виробничих потужностей, необхідні для сталого розвитку галузей і потреб національної оборони».
На думку Трампа, підвищення тарифів «забезпечить велику підтримку цим галузям і знизить або усуне загрозу національній безпеці, яка походить від імпорту виробів із сталі й алюмінію, а також їхніх похідних».
Це рішення не торкнеться Великої Британії, тарифи на імпорт із цієї країни залишаться на колишньому рівні 25%, уточнює Bloomberg.
25-відсоткові мита на сталь і алюміній Трамп оголосив у березні, у силу вони вступили в квітні. Торговий радник Трампа Пітер Наварро тоді заявив, що ці заходи зміцнять національну безпеку завдяки посиленню вітчизняних виробників сталі й алюмінію.
За словами Наварро, йдеться про те, щоб «гарантувати, що Америці ніколи не доведеться покладатися на іноземні держави у таких найважливіших галузях, як сталеливарна й алюмінієва».
Опоненти Трампа вважають, що майбутнє зростання не гарантоване, натомість мита вже зараз б'ють по американських компаніях-імпортерах сталі й алюмінію.
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