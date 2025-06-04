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«Бридка гидота»: Маск розкритикував «великий і прекрасний» закон Трампа про витрати Конгресу
08:42 04.06.2025 |
Про це він написав на своїй сторінці в Х.
«Вибачайте, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, переповнений "свинячими витратами" законопроєкт про витрати Конгресу - це огидна гидота. Ганьба тим, хто за це проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте», - написав Маск.
Як пише Axios, новий законопроєкт про витрати Конгресу критикували через ризик збільшення дефіциту державного бюджету, аргументуючи це тим, що прогнози не враховують високих темпів економічного зростання, які можуть бути спричинені податковими пільгами.
Очікується, що дефіцит бюджету сягне 2,3 - 5 трильйонів доларів упродовж наступних десяти років.
Закон передбачає нові витрати на охорону кордонів і військо, які республіканці намагаються компенсувати скороченням витрат на програму медичного страхування Medicaid, продовольчі талони та податкові пільги на зелену енергію.
Попри критику, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що це не вплине на позицію Трампа щодо цього закону. А спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Ілон Маск «страшенно помиляється».
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