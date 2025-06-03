Росія відмовилася від проєкту газового хабу в Туреччині - Bloomberg

Російський "Газпром" відмовився від ідеї створення газового хабу в Туреччині.

Про це пише Bloomberg.

Проєкт, який міг би стати альтернативою зруйнованим маршрутам постачання газу до Європи, практично заморожено.

Після вибухів на "Північному потоці" та очікуваного припинення транзиту через Україну в 2024 році, Кремль розглядав Туреччину як новий маршрут повернення на європейський ринок. Але після місяців обговорень "Газпром" вирішив, що проєкт не має сенсу.

Туреччина, за його словами, не була готова надати "Газпрому" повний контроль над продажами газу з майбутнього хабу, а технічні можливості для транзиту до ЄС були обмеженими.

Попри підтримку ідеї президентом РФ Владіміром Путіним ще у 2022 році, джерела зазначають, що всередині самої компанії ставлення до ідеї з самого початку було скептичним.

"Газпром" не коментував ситуацію. У турецькому уряді повідомили, що офіційна позиція Анкари не змінилась, і країна готова до співпраці, але процес затягнувся.

Проєкт не впливає на чинні постачання газу до Туреччини, яка лишається одним із найбільших покупців російського газу. Але він ще раз засвідчив: у нинішніх умовах у Росії залишилось дуже мало інструментів для повернення впливу на європейському ринку.