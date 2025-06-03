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АНАЛІТИКА

Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування

 

Кількість російських громадян, які виступають за мирні переговори з Україною і завершення військових дій, зросла до рекорду від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, такі результати опитування "Левада-центру", що проведене в травні.

Так, на підтримку мирного діалогу висловилися 64% опитаних росіян. Порівняно з березнем цей показник зріс на шість відсотків.

Одночасно з цим кількість прихильників продовження війни скоротилася до мінімальної за весь час спостережень - 28%. Ще в березні таких було 34% серед опитаних росіян.

Для порівняння: у травні 2023 року 48% респондентів вважали, що військові дії потрібно продовжувати, а в травні 2024-го - 43%.

Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування

 

Крім того, частка прихильників мирних переговорів вища серед жінок (73%), молоді до 24 років (77%), мешканців сіл і міст із населенням до 100 тис. осіб (по 67%), а також тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямі (76%), і тих, хто не схвалює діяльність диктатора РФ Володимира Путіна (77%).

Водночас переговори України та РФ у Стамбулі підтримала більшість росіян (87%), проти висловилися 6% респондентів.

Ті, хто підтримують мирний діалог, частіше говорять про необхідність повернення полонених (24%) і бажання миру (24%). Ще 23% вважають, що необхідно швидше завершити конфлікт і закінчити війну (23%). Ті, хто не підтримує переговори, говорять про їхню марність у принципі (41%) і необхідність довести війну до кінця (15%).

Серед різних варіантів завершення війни більшість опитаних (73%) підтримують той, де сторони спочатку усувають першопричини конфлікту і тільки після цього домовляються про припинення вогню. Лише 18% респондентів дотримуються зворотної думки - спочатку перемир'я і припинення вогню, а потім вирішення решти питань. На думку респондентів, у тому, що ніяк не вдається домовитися про завершення війни, винні Україна та європейські країни (по 36%), США (14%) і російська сторона (3%).

Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування
Ключові теги: Росія
 

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