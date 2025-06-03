ОЕСР: торговельна політика Трампа шкодить насамперед США

Войовнича торговельна політика президента США Дональда Трампа завдає шкоди світовому економічному зростанню. США перебувають серед найбільш постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ОЕСР.

Паризька організація вдруге цього року знизила свої світові прогнози, посилаючись на вплив тарифного натиску американського президента. Поєднання торговельних бар'єрів і невизначеності підриває довіру і стримує інвестиції, заявила ОЕСР, а також попередила, що протекціонізм посилює інфляційний тиск.

Наразі ОЕСР прогнозує, що зростання світової економіки сповільниться до 2,9% цьогоріч із 3,3% у 2024 році. Організація очікує, що темпи зростання в США знизяться ще більше, до 1,6% з 2,8%, що значно нижче прогнозу, зробленого в березні.

"Послаблення економічних перспектив відчуватиметься в усьому світі, майже без винятків, - сказав головний економіст Альваро Перейра. - Зниження темпів зростання і скорочення торгівлі вдарять по доходах і сповільнять зростання робочих місць".

Трамп - головна проблема

Оцінка ОЕСР показує, як політика Трампа стала найнагальнішою проблемою для світової економіки, і не видно простого рішення. Ситуація може ще погіршитися відповідними заходами з боку торгових партнерів США, подальшою ерозією довіри або ще одним витком переоцінки на фінансових ринках, заявила ОЕСР.

Клуб 38 багатих країн опублікував свої прогнози якраз у той час, коли міністри його країн-членів збираються в Парижі на щорічну зустріч. Очікується, що серед провідних торговельних чиновників будуть торговий представник США Джеймісон Грір і торговий комісар ЄС Марош Шефчович. Також планується присутність Лінь Фена, представника Міністерства торгівлі Китаю.

"Угоди про ослаблення торговельної напруженості та зниження тарифів та інших торговельних бар'єрів відіграватимуть важливу роль у пожвавленні зростання та інвестицій і запобіганні зростанню цін, - заявила ОЕСР. - Це, безумовно, найважливіший політичний пріоритет".

Однак організація також заявила, що навіть якщо Трамп змінить курс щодо митних тарифів, бонус у вигляді зростання і зниження інфляції не буде реалізовано негайно через постійний стримувальний чинник, спричинений зростаючою невизначеністю щодо політики.

Що таке ОЕСР

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - це міжнародна організація, що об'єднує економічно розвинені країни, які дотримуються принципів демократії та ринкової економіки.

ОЕСР заснована 1961 року. Кількість учасників: 38 країн (станом на 2024 рік). Члени: більшість країн ЄС, США, Японія, Канада, Південна Корея, Австралія, Велика Британія тощо.

Основні завдання ОЕСР:

* Аналізувати та порівнювати економічну політику країн-учасниць

* Формулювати рекомендації щодо поліпшення економічного зростання, зайнятості та рівня життя

Приклади діяльності:

* Складає щорічні економічні огляди країн

* Розробляє міжнародні стандарти з оподаткування (наприклад, боротьба з офшорами)

* Веде статистику щодо продуктивності праці, ВВП, освіти, інвестицій та інших важливих показників.

У 2022 році ОЕСР розпочала діалог про вступ України. У 2023 році ОЕСР відкрила свій офіс у Києві