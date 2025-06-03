Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОЕСР: торговельна політика Трампа шкодить насамперед США

 

Войовнича торговельна політика президента США Дональда Трампа завдає шкоди світовому економічному зростанню. США перебувають серед найбільш постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ОЕСР.

Паризька організація вдруге цього року знизила свої світові прогнози, посилаючись на вплив тарифного натиску американського президента. Поєднання торговельних бар'єрів і невизначеності підриває довіру і стримує інвестиції, заявила ОЕСР, а також попередила, що протекціонізм посилює інфляційний тиск.

Наразі ОЕСР прогнозує, що зростання світової економіки сповільниться до 2,9% цьогоріч із 3,3% у 2024 році. Організація очікує, що темпи зростання в США знизяться ще більше, до 1,6% з 2,8%, що значно нижче прогнозу, зробленого в березні.

ОЕСР: торговельна політика Трампа шкодить насамперед США

 

"Послаблення економічних перспектив відчуватиметься в усьому світі, майже без винятків, - сказав головний економіст Альваро Перейра. - Зниження темпів зростання і скорочення торгівлі вдарять по доходах і сповільнять зростання робочих місць".

Трамп - головна проблема

Оцінка ОЕСР показує, як політика Трампа стала найнагальнішою проблемою для світової економіки, і не видно простого рішення. Ситуація може ще погіршитися відповідними заходами з боку торгових партнерів США, подальшою ерозією довіри або ще одним витком переоцінки на фінансових ринках, заявила ОЕСР.

Клуб 38 багатих країн опублікував свої прогнози якраз у той час, коли міністри його країн-членів збираються в Парижі на щорічну зустріч. Очікується, що серед провідних торговельних чиновників будуть торговий представник США Джеймісон Грір і торговий комісар ЄС Марош Шефчович. Також планується присутність Лінь Фена, представника Міністерства торгівлі Китаю.

"Угоди про ослаблення торговельної напруженості та зниження тарифів та інших торговельних бар'єрів відіграватимуть важливу роль у пожвавленні зростання та інвестицій і запобіганні зростанню цін, - заявила ОЕСР. - Це, безумовно, найважливіший політичний пріоритет".

Однак організація також заявила, що навіть якщо Трамп змінить курс щодо митних тарифів, бонус у вигляді зростання і зниження інфляції не буде реалізовано негайно через постійний стримувальний чинник, спричинений зростаючою невизначеністю щодо політики.

Що таке ОЕСР

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - це міжнародна організація, що об'єднує економічно розвинені країни, які дотримуються принципів демократії та ринкової економіки.

ОЕСР заснована 1961 року. Кількість учасників: 38 країн (станом на 2024 рік). Члени: більшість країн ЄС, США, Японія, Канада, Південна Корея, Австралія, Велика Британія тощо.

Основні завдання ОЕСР:

* Аналізувати та порівнювати економічну політику країн-учасниць
* Формулювати рекомендації щодо поліпшення економічного зростання, зайнятості та рівня життя

Приклади діяльності:

* Складає щорічні економічні огляди країн
* Розробляє міжнародні стандарти з оподаткування (наприклад, боротьба з офшорами)
* Веде статистику щодо продуктивності праці, ВВП, освіти, інвестицій та інших важливих показників.

У 2022 році ОЕСР розпочала діалог про вступ України. У 2023 році ОЕСР відкрила свій офіс у Києві
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес