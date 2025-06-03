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ОЕСР: торговельна політика Трампа шкодить насамперед США
22:49 03.06.2025 |
Войовнича торговельна політика президента США Дональда Трампа завдає шкоди світовому економічному зростанню. США перебувають серед найбільш постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ОЕСР.
Паризька організація вдруге цього року знизила свої світові прогнози, посилаючись на вплив тарифного натиску американського президента. Поєднання торговельних бар'єрів і невизначеності підриває довіру і стримує інвестиції, заявила ОЕСР, а також попередила, що протекціонізм посилює інфляційний тиск.
Наразі ОЕСР прогнозує, що зростання світової економіки сповільниться до 2,9% цьогоріч із 3,3% у 2024 році. Організація очікує, що темпи зростання в США знизяться ще більше, до 1,6% з 2,8%, що значно нижче прогнозу, зробленого в березні.
"Послаблення економічних перспектив відчуватиметься в усьому світі, майже без винятків, - сказав головний економіст Альваро Перейра. - Зниження темпів зростання і скорочення торгівлі вдарять по доходах і сповільнять зростання робочих місць".
Трамп - головна проблема
Оцінка ОЕСР показує, як політика Трампа стала найнагальнішою проблемою для світової економіки, і не видно простого рішення. Ситуація може ще погіршитися відповідними заходами з боку торгових партнерів США, подальшою ерозією довіри або ще одним витком переоцінки на фінансових ринках, заявила ОЕСР.
Клуб 38 багатих країн опублікував свої прогнози якраз у той час, коли міністри його країн-членів збираються в Парижі на щорічну зустріч. Очікується, що серед провідних торговельних чиновників будуть торговий представник США Джеймісон Грір і торговий комісар ЄС Марош Шефчович. Також планується присутність Лінь Фена, представника Міністерства торгівлі Китаю.
"Угоди про ослаблення торговельної напруженості та зниження тарифів та інших торговельних бар'єрів відіграватимуть важливу роль у пожвавленні зростання та інвестицій і запобіганні зростанню цін, - заявила ОЕСР. - Це, безумовно, найважливіший політичний пріоритет".
Однак організація також заявила, що навіть якщо Трамп змінить курс щодо митних тарифів, бонус у вигляді зростання і зниження інфляції не буде реалізовано негайно через постійний стримувальний чинник, спричинений зростаючою невизначеністю щодо політики.
Що таке ОЕСР
ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - це міжнародна організація, що об'єднує економічно розвинені країни, які дотримуються принципів демократії та ринкової економіки.
ОЕСР заснована 1961 року. Кількість учасників: 38 країн (станом на 2024 рік). Члени: більшість країн ЄС, США, Японія, Канада, Південна Корея, Австралія, Велика Британія тощо.
Основні завдання ОЕСР:
* Аналізувати та порівнювати економічну політику країн-учасниць
* Формулювати рекомендації щодо поліпшення економічного зростання, зайнятості та рівня життя
Приклади діяльності:
* Складає щорічні економічні огляди країн
* Розробляє міжнародні стандарти з оподаткування (наприклад, боротьба з офшорами)
* Веде статистику щодо продуктивності праці, ВВП, освіти, інвестицій та інших важливих показників.
У 2022 році ОЕСР розпочала діалог про вступ України. У 2023 році ОЕСР відкрила свій офіс у Києві
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