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Швейцарія приєдналась до низки заходів 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:10 03.06.2025 |
Департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії напередодні, 2 червня, ухвалив рішення, які імплементують у країні частину 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок повідомила Федеральна рада Швейцарії.
Швейцарський Департамент освіти своїм рішенням розширив санкційний список, додавши туди загалом 17 фізичних та 89 юридичних осіб, проти яких ЄС запровадив санкції в останньому пакеті.
Також Швейцарія внесла в чорний список 189 суден, які, як вважається, належать російському "тіньовому флоту", і розширила перелік підсанкційних товарів.
Заходи набудуть чинності о 23:00 у вівторок, уточнює Федеральна рада Швейцарії.
Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.
У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.
Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.
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