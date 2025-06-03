Швейцарія приєдналась до низки заходів 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії напередодні, 2 червня, ухвалив рішення, які імплементують у країні частину 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Швейцарський Департамент освіти своїм рішенням розширив санкційний список, додавши туди загалом 17 фізичних та 89 юридичних осіб, проти яких ЄС запровадив санкції в останньому пакеті.

Також Швейцарія внесла в чорний список 189 суден, які, як вважається, належать російському "тіньовому флоту", і розширила перелік підсанкційних товарів.

Заходи набудуть чинності о 23:00 у вівторок, уточнює Федеральна рада Швейцарії.

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.

Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.