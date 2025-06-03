Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Нідерландів подав у відставку після розвалу коаліції
18:07 03.06.2025 |
Нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.
Про це він сказав на пресконференції у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Після екстреного двогодинного засідання уряду Нідерландів Схооф оголосив, що він вирішив скласти повноваження - це запускає процес дострокових парламентських виборів.
Далі глава нідерландського уряду має формально подати прохання про відставку королю Віллему-Олександру, після якого міністри остаточно втрачають повноваження.
Схооф уточнив, що продовжить виконувати повноваження премʼєр-міністра до призначення нового уряду, аби працювати над вирішенням важливих проблем - міжнародної безпеки, торгівлі зі Сполученими Штатами та внутрішніх проблем.
"Я буду продовжувати свою роботу", - наголосив він.
Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.
Усі міністри від Партії свободи вийшли зі складу уряду, тож до нових виборів їхні міністерства матимуть інших технічних очільників.
На пресконференції у вівторок Схооф розкритикував дії ультраправих, назвавши їхній вихід з коаліції "невідповідальним і непотрібним".
Міграція є гострою проблемою в Нідерландах і домінувала в останній передвиборчій кампанії восени 2023 року, яка призвела до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.
Минулого року, нагадаємо, суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схоофа на межу розпаду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
|Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|У РФ розробників гри «Світ танків» визнали «екстремістським» об’єднанням
|Росія відмовилася від проєкту газового хабу в Туреччині - Bloomberg
|Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування
|ОЕСР: торговельна політика Трампа шкодить насамперед США
|Швейцарія приєдналась до низки заходів 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Прем'єр Нідерландів подав у відставку після розвалу коаліції
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg