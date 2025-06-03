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АНАЛІТИКА

Прем'єр Нідерландів подав у відставку після розвалу коаліції

 

Нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Про це він сказав на пресконференції у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Після екстреного двогодинного засідання уряду Нідерландів Схооф оголосив, що він вирішив скласти повноваження - це запускає процес дострокових парламентських виборів.

Далі глава нідерландського уряду має формально подати прохання про відставку королю Віллему-Олександру, після якого міністри остаточно втрачають повноваження.

Схооф уточнив, що продовжить виконувати повноваження премʼєр-міністра до призначення нового уряду, аби працювати над вирішенням важливих проблем - міжнародної безпеки, торгівлі зі Сполученими Штатами та внутрішніх проблем.

"Я буду продовжувати свою роботу", - наголосив він.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Усі міністри від Партії свободи вийшли зі складу уряду, тож до нових виборів їхні міністерства матимуть інших технічних очільників.

На пресконференції у вівторок Схооф розкритикував дії ультраправих, назвавши їхній вихід з коаліції "невідповідальним і непотрібним".

Міграція є гострою проблемою в Нідерландах і домінувала в останній передвиборчій кампанії восени 2023 року, яка призвела до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.

Минулого року, нагадаємо, суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схоофа на межу розпаду.
 

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