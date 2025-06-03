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АНАЛІТИКА

США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп після розмови із американським військовим керівництвом заявив, що його країна накопичує зброю із рекордною швидкістю.

Як передає Укрінформ, про це він написав це своїй соцмережі Truth Social.

«Щойно провів чудову розмову з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такою швидкістю, якої ніколи раніше не бачила наша країна», - заявив Трамп.

Водночас американський президент висловив надію на те, що Сполученим Штатам ніколи не доведеться використовувати накопичену зброю.
Ключові теги: США
 

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