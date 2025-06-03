США значно скоротили військову присутність у Сирії

США значно скоротили свою військову присутність у Сирії на тлі потепління відносин з Дамаском після того, як у грудні минулого року повстанці повалили режим колишнього президента Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спеціальний посланець США в цій країні Томас Барак, якого цитує Financial Times.

Скорочення військової присутності відображає зміну регіонального безпекового ландшафту і поліпшення відносин між колишньою державою-парією і Білим домом.

Як сказав Барак, Вашингтон скоротив кількість баз з п'яти до трьох і в кінцевому підсумку залишить лише одну.

Він додав, що регіональні партнери повинні будуть посилити нову систему безпеки.

"Наша робота не полягає в тому, щоб бути гарантом безпеки для всіх і кожного", - сказав Барак.

За його словами, існує можливість "розпочати новий діалог для всіх в регіоні, вільний від американського втручання".

У квітні Пентагон заявив, що скоротить чисельність військ на північному сході Сирії, де вони проводять свою операцію проти ІДІЛ з 2014 року, з двох тисяч до "менш ніж 1000 осіб", що має стати відображенням "успіху Сполучених Штатів у боротьбі з ІДІЛ".