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США значно скоротили військову присутність у Сирії
16:26 03.06.2025 |
США значно скоротили свою військову присутність у Сирії на тлі потепління відносин з Дамаском після того, як у грудні минулого року повстанці повалили режим колишнього президента Башара Асада.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спеціальний посланець США в цій країні Томас Барак, якого цитує Financial Times.
Скорочення військової присутності відображає зміну регіонального безпекового ландшафту і поліпшення відносин між колишньою державою-парією і Білим домом.
Як сказав Барак, Вашингтон скоротив кількість баз з п'яти до трьох і в кінцевому підсумку залишить лише одну.
Він додав, що регіональні партнери повинні будуть посилити нову систему безпеки.
"Наша робота не полягає в тому, щоб бути гарантом безпеки для всіх і кожного", - сказав Барак.
За його словами, існує можливість "розпочати новий діалог для всіх в регіоні, вільний від американського втручання".
У квітні Пентагон заявив, що скоротить чисельність військ на північному сході Сирії, де вони проводять свою операцію проти ІДІЛ з 2014 року, з двох тисяч до "менш ніж 1000 осіб", що має стати відображенням "успіху Сполучених Штатів у боротьбі з ІДІЛ".
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