Панама позбавила свого прапора 650 суден через санкції та посилення правил

Управління з морського права Панами (AMP) виключило зі свого реєстру понад 650 суден з 2019 року на виконання санкцій США та для забезпечення суворіших правил для суден, що перебувають під панамським прапором. Про це йдеться у заяві AMP, на яку звернуло увагу агентство Reuters.

З минулого року з її реєстру, одного з найбільших у світі з більш ніж 8500 суднами, було виведено загалом 214 кораблів. Судна не можуть ходити під прапором Панами після вилучення з її реєстру.

Панама відреагувала на критику неурядової організації "Об'єднані сили проти ядерного Ірану" (UANI), яка минулого тижня заявила, що Панама не здійснила достатніх заходів проти порушників санкцій, і вимагала "негайно припинити сприяння незаконній торгівлі нафтою Ірану", а також зняти свій прапор зі всіх танкерів, що перевозять іранську нафту.

За даними UANI, майже кожне п'яте судно, яке підозрюється у перевезенні іранської нафти, ходить під прапором Панами.

"Це не просто збій у реєстрі Панами. Це пряма загроза дотримання глобальних санкцій, а також регіональної та американської безпеки", - йдеться у заяві.

У 2019 році Панама підписала угоду з іншими країнами прапора, включно з Ліберією та Маршалловими Островами, щодо обміну інформацією про судна, чиї реєстрації були анульовані або відхилені через потенційні порушення санкцій. Вона також почала вживати заходів проти суден, які навмисно відключають свої транспондери, щоб уникнути відстеження.

У травні влада заявила, що посилить контроль за суднами під прапором Панами у зв'язку зі зростанням використання танкерів тіньового флоту для обходу санкцій або ухилення від екологічних вимог.

У Панамі діє так званий відкритий реєстр. Це означає, що будь-яка юридична чи фізична особа - незалежно від її громадянства - може зареєструвати під панамським прапором необмежену кількість суден.

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, у 2023 році під панамським прапором ходило близько 16% світового торгового флоту.

"Панама - типова держава з так званим "зручним прапором", - пояснював в інтерв'ю DW професор міжнародного морського права Гамбурзького університету Александер Проельс. - Такі держави дозволяють судноплавним компаніям реєструвати у себе судна за порівняно низьку плату".

Крім того, за такої реєстрації можна обійти деякі суворі норми трудового законодавства та правила судноплавства. З іншого боку, для Панами надання таких послуг є прибутковим бізнесом.

За словами Проельса, проблема "зручного прапора" відома вже кілька десятиліть і навряд чи може бути вирішена через чинний принцип морського права про суверенітет прапора. Усі попередні аналогічні спроби зрештою провалилися.